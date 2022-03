Wiosenny przysmak prosto z krzaka. Dlaczego warto jeść forsycję?

Kwiaty forsycji można wykorzystywać zarówno świeże, jak i suszone. Teraz, kiedy zaczyna się na nie sezon, warto je dodawać do codziennych posiłków.

Jakie właściwości ma forsycja?

Forsycja przede wszystkim stanowi naturalne źródło rutyny, a dzięki temu wspomaga działanie witaminy C. Rutyna wspiera odporność, ale też uelastycznia naczynia krwionośne. Kwiaty forsycji mają działanie antyoksydacyjne, przeciwalgericzne i przeciwzapalne. Napar z kwiatów forsycji zadziała uspokajająco. Dodatkowo ma działanie moczopędne, wykrztuśne i atygrzybiczne i przeciwnowotworowe.

Forsycja sprzyja także urodzie, nie bez powodu stosuje się ją także w kosmetyce. Wyciągi z forsycji działają odmładzająco i stabilizują strukturę skóry.

Jak wykorzystać forsycję w kuchni?

Świeżymi kwiatami forsycji możesz zajadać się do woli. Będą nie tylko zdrowym, ale i efektownym dodatkiem do wiosennych sałatek. Warto też dorzucać żółte kwiatki do zdrowych koktajli (np. do koktajlu z banana i szpinaku). Forsycję możesz dodać do twarożku razem z rzodkiewką i szczypiorkiem, możesz wykorzystać kwiaty do ozdobienia kanapek i innych potraw. Świetnie się sprawdzą także jako zdrowy dodatek i ozdoba do słodkich dań.

Jeśli masz własne krzewy forsycji, część kwiatów warto ususzyć. Jesienią i zimą posłużą jako antyprzeziębieniowe herbatka. Kwiaty suszone w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej powinny zachować swój kolor. Dodaj je do ulubionej czarnej herbaty, a uzyskasz oryginalny napój, a kwiatową mieszankę możesz też podarować bliskiej osobie w prezencie.

