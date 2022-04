Szczypiorek – idealny na wiosenne przesilenie i wzmocnienie organizmu po zimie

Szczypiorek należy do roślin z gatunku czosnkowatych, do tej samej co cebula i por. Występuje niemal na każdym kontynencie, jest łatwy w uprawie, ale rośnie też dziko w ogrodach i na łąkach. Jest byliną, raz posiany co roku się odnawia. Można go uprawiać w ogrodzie, na działce, ale też w doniczce na oknie. W czerwcu kwitnie na biało lub fioletowo. Z powodu ładnych kwiatów bywa też uprawiany jako roślina ozdobna.

Warzywo czy przyprawa?

Szczypiorek ma ostry smak, w kuchni jest traktowany jak przyprawa, dodatek do sałatek, kanapek, warzyw. Ma mocny smak, co dodaje wyrazistości potrawom.

Ile kalorii ma szczypiorek?

Szczypiorek jest niskokaloryczny. 100 gramów szczypiorku ma tylko 30 kalorii.

Właściwości lecznicze szczypiorku

Szczypiorek posiada szereg właściwości leczniczych. Zawiera:

witaminy: C, B1, B2, A, K,

karoten,

kwas foliowy,

fosfor,

żelazo,

potas,

sód,

wapń,

magnez,

luteina.

Korzyści zdrowotne z jedzenia szczypiorku

Szczypiorek jest używany w małych ilościach, jako dodatek, to jednak wystarcza, żeby dostarczyć organizmowi wielu cennych składników. Oto tylko kilka z wielu korzyści zdrowotnych szczypiorku:

zapobiega powstawaniu nowotworów /Związki występujące w szczypiorku, w tym siarka powstrzymują komórki nowotworowe przed wzrostem lub rozprzestrzenianiem się w organizmie./,

zapobiega osteoporozie /Jest bogatym źródłem witaminy A i K, które przeciwdziałają osteoporozie, ale też są wykorzystywane np. w Azji w leczeniu tej choroby./,

poprawia pamięć i nastrój /Dzięki zawartości choliny oraz kwasu foliowego ma wpływ na poprawę funkcji pamięci. Badania wskazują, że dorośli, którzy jedzą więcej pokarmów z choliną, radzą sobie lepiej w testach poznawczych, podczas gdy osoby z niskim poziomem choliny są bardziej narażone na rozwój demencji i choroby Alzheimera. Niedobór kwasu foliowego ma wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia nastroju./,

zwiększa apetyt /dzięki zawartości choliny/.

Kto nie powinien jeść szczypiorku?

Nie jedz szczypiorku gdy cierpisz na takie choroby jak:

nadkwasota,

wrzody żołądka,

wrzody dwunastnicy i jelit,

stany zapalne żołądka,

zapalenie woreczka żółciowego,

zapalenie trzustki.

