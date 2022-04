Sezon na szparagi już niebawem. Co musisz o nich wiedzieć?

Szparagi można zaliczyć do tych warzyw, które albo się uwielbia, albo omija szerokim łukiem. Osoby, które za nimi nie przepadają najprawdopodobniej nigdy nie jadły ich przyrządzonych we właściwy sposób. Cały sekret tkwi w tym, by wybrać młode i świeże okazy i nie rozgotować ich w wodzie. Wówczas są idealną przekąską – niskokaloryczną, pożywną, z mnóstwem składników odżywczych.

Szparagi – właściwości i kalorie

100 g szparagów zawiera około 18 kalorii. To bardzo mało i właśnie z tego względu szparagi często są elementem diety odchudzającej. Ponadto znajdziemy w nich mnóstwo witamin, przede wszystkim witaminy C i E oraz beta-karoten. Dzięki nim skóra, włosy i paznokcie są odżywione. Szparagi są cennym źródłem potasu, który korzystnie wpływa na pracę serca, a także wapnia i fosforu – pierwiastki te wzmacniają kości i zęby.

Szparagi mają wyjątkowo dobry wpływ na organizm człowieka, ponieważ:

przyspieszają przemianę materii i wspomagają odchudzanie,



wzmacniają kości i zęby,



obniżają ciśnienie krwi,



mają działanie moczopędne, dzięki czemu chronią przed infekcjami układu moczowego,



wspierają prawidłowy rozwój płodu.

Po szparagi warto sięgać także ze względu na asparaginę, która poprawia pracę nerek. Są też polecane kobietom w ciąży oraz planującym zajście w ciążę, ponieważ zawierają mnóstwo kwasu foliowego, wspierającego prawidłowy rozwój układu nerwowego u dziecka. Szparagi mają także mnóstwo błonnika pokarmowego, który nie jest trawiony przez nasz organizm, a to oznacza, że poprawia perystaltykę jelit, ponieważ działa jak „miotełka”, usuwają wszystkie złogi, znajdujące się w jelitach.

Szparagi – jak kupować?

W sezonie sklepach możemy dostać białe, fioletowe i zielone szparagi. Te ostatnie są najpopularniejsze. Kolor nie ma większego znaczenia, ważne jednak, żeby szparagi były świeże, o czym świadczy np. intensywna barwa. Warto dokładnie obejrzeć miejsce cięcia – jeśli jest wysuszone lub brązowe, szparagi są stare. Główki szparagów powinny być ściśle zamknięte. Zarówno cienkie, jak i grube szparagi są smaczne, jednak różnią się czasem gotowania i o tym warto pamiętać. Szparagi można przechowywać w lodówce nawet przez tydzień. Ważne jednak, by przyciąć ich końcówki i zanurzyć je w wodzie.

Szparagi – jak przygotować?

Szparagi najlepiej smakują po ugotowaniu w wodzie. Można także przyrządzić je na parze lub upiec w piekarniku. Przed gotowaniem należy bardzo dokładnie je umyć, ponieważ rosną w ziemi. Jeśli widać twarde elementy na ich powierzchni, można delikatnie je obrać. Gotowanie szparagów na parze i pod przykryciem powinno trwać dosłownie kilka minut. Dzięki temu zachowają kolor i będą chrupiące. Im dłużej będziemy je gotować, tym bardziej miękkie się staną.

