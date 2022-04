Klementynki mają supermoc! Jedzenie tych owoców doskonale wzmacnia odporność

Klementynka jest doskonałym źródłem witaminy C, która pomaga w zwalczaniu infekcji i korzystnie wpływa na nasz układ odpornościowy. Witamina ta stymuluje limfocyty B i T, które biorą udział w mechanizmach wytwarzania przeciwciał pomagających zwalczać bakterie i wirusy w organizmie. Jeśli nie dostarczasz swojemu organizmowi wystarczającej ilości witaminy C, twoje ciało ma trudności ze zwalczaniem infekcji – przestrzegają dietetycy. Zawarta w owocu witamina C wspomaga też wchłanianie żelaza oraz przyspiesza gojenie.

Ile witaminy C jest w klementynce?

Klementynki są naszczycie listy owoców z dużą zawartością witaminy C. Średni poziom witaminy C sięga 41 mg na 100 gramów owocu. Zjedzenie jednej małej klementynki pokrywa 40 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Inne cenne witaminy i substancje zawarte w klementynce:

Klementynka zawiera również cenne witaminy z grupy B (B1, B3, B6, B9).

Witamina B1, zwana także tiaminą, jest częścią koenzymu niezbędnego do produkcji energii głównie z węglowodanów, które spożywamy. Bierze również udział w przekazywaniu impulsów nerwowych i wspomaga prawidłowy wzrost.

Witamina B6, nazywana pirydoksyną. Pirydoksyna jest niezbędna do przemiany glikogenu w glukozę i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Jedna klementynka zawiera 1,3 grama błonnika, który pomaga w obniżeniu poziomu cholesterolu i wspomaga pracę układu trawiennego.

Ilość kalorii

Klementynka o średniej masie netto od 45 do 55 gramów ma od 20 do 25 kcal, podobnie jak morela, melon czy pomarańcza.

Jedzenie owoców cytrusowych zapobiega wielu chorobom:

Badania wykazały, że spożywanie owoców cytrusowych (jednej do czterech porcji tygodniowo) wiąże się z zapobieganiem niektórym typom nowotworów, takim jak:

rak przełyku,

rak żołądka,

rak okrężnicy,

rak jamy ustnej i gardła,

rak przewodu pokarmowego, a także

chorobom sercowo-naczyniowym.

Objawy niedoboru witaminy C w organizmie

Niedobór witaminy C ma wpływ na przebieg reakcji enzymatycznych odpowiedzialnych za przebieg procesów życiowych. Do typowych objawów niedoboru tej witaminy należy:

występowanie siników, krwiaków i wybroczyn,

obniżenie kondycji psychicznej,

zmniejszenie odporności na stres,

przewlekłe zmęczenie,

nawracające infekcje błony śluzowej m.in. infekcje intymne,

infekcje gardła,

zaburzenia funkcji krwiotwórczych,

problemy dermatologiczne,

obniżenie odporności.

