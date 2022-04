Jeśli chcesz przekonać się do jedzenia warzyw, zacznij od sałaty lodowej

Sałata lodowa to potoczna nazwa sałaty kruchej. Przewagą sałaty lodowej nad innymi odmianami sałat jest to, że przechowywana w niskich temperaturach dłużej zachowuje świeżość. To jedyna sałata, którą można kroić nożem, bo nie traci wtedy swoich właściwości odżywczych.

Korzyści zdrowotne

Dietetycy wskazują, że chociaż sałata lodowa nie jest „witaminową bombą", jak inne sałaty, to jej jedzenie przynosi wymierne korzyści zdrowotne. Sałata lodowa uznawana jest ponadto za jeden z najmniej kalorycznych produktów. Na filiżankę rozdrobnionej sałaty przypada tylko 10 kalorii. To warzywo bogate w antyoksydanty i głównie w witaminy: A i K oraz kwas foliowy.

Witamina A:

bierze udział w procesie widzenia,



wspomaga układ odpornościowy i zapobiega infekcjom,



Wspiera układ rozrodczy i prawidłowy rozwój płodu,

Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka i cukrzycę typu 2.

Witamina K:

poprawa krzepnięcie krwi,

ułatwia gojenie ran.

Kwas foliowy:

ma kluczowe znaczenie dla rozwoju płodu, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży co zmniejsza ryzyko wystąpienia wad płodu,

Obniża poziom homocysteiny u osób z chorobą nerek,



wspomaga produkcję czerwonych krwinek i zapobiega niedokrwistości,



Chroni przed nowotworami.

Jak przygotować sałatę lodową

Przygotowując sałatę lodową, ważne jest, aby upewnić się, że liście są dokładnie umyte, aby pozbyć się pestycydów i brudu. Dietetycy polecają, żeby łączyć ją z innymi zielonymi sałatami, takimi jak: szpinak, jarmuż, boćwina i rukiew wodna. Wpłynie to korzystnie na smak przyrządzonej sałatki i wzbogaci ją o składniki odżywcze. Sałata lodowa nadaje się tez doskonale do kanapek, dań kuchni meksykańskiej i burgerów.

Wypróbuj przepis na sałatkę:

Przepis: Sałatka z karmelizowaną figą i serem camembert Tego typu sałatka sprawdzi się jako przystawka do obiadu oraz samodzielna przekąska w trakcie dnia. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 Figa

50g mieszanki sałat (Rucola, lodowa, roszponka)

20-30g ziaren słonecznika

1 szt camembert

1 pomarańcza

cukier trzcinowy

25g musztardy Dijon

25g soku z malin

50g oliwy z oliwek Sposób przygotowania Uprażyć słonecznik i przygotować sałatęNa suchej patelni uprażyć ziarna słonecznika. Na talerzu ułożyć mix sałat, wyfiletować pomarańczę i pokroić w plasterki lub kostkę i powtykać w sałatę. Usmażyć figiWysypać cukier na patelnie i roztopić nie mieszając. Pokroić figi na połówki lub ćwiartki i położyć na patelni. Smażyć całość przez 2-3 minuty. Dokończyć sałatkęUłożyć figi na sałatce i pokrojonego w trójkąciki serka camembert. Przygotować sosWszystkie składniki sosu zblendować razem i polać sałatkę. Posypać całość prażonym słonecznikiem.

