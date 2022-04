Jak odchudzić... majonez? Dietetycy zdradzają sposoby na zdrową Wielkanoc

Jak zdrowo spędzić święta, radzą eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, którzy opracowali e-booka z poradami i zdrowymi przepisami na święta Wielkiej Nocy. Wśród porad są także te dotyczące sosów, które dodajemy do wielkanocnych potraw: głównie tych na bazie majonezu.

Jak wybrać zdrowszą wersję majonezu?

Dietetycy z Narodowego Centrum Żywienia mają na to kilka rad. Przede wszystkim zastanów się, czy rzeczywiście wszystko musi w majonezie pływać. Niech będzie jedynie dodatkiem, a nie czymś, co zdominuje smaki potraw. Można też nieco odchudzić świąteczne sosy, które dajemy do jaj, sałatek czy mięs.

Jest na to kilka sposobów:

zamień śmietanę czy majonez na jogurt naturalny,

przygotuj majonez domowy,

przygotuj majonez z aquafaby, nerkowców, czy jogurtu i kaszy jaglanej,

zrób sos pesto na bazie liści zielonych warzyw, jako alternatywę do białych sosów,

podczas zakupów wybieraj produkty o niższej zawartości tłuszczu,

kupuj majonez, który nie ma dodatku cukru.

Dlaczego lepiej ograniczać majonez, pesto i inne sosy?

Jak zaznaczają autorzy poradnika, pesto i sosy stosowane są jako dodatki podkreślające smak potraw. I zazwyczaj ich podstawą jest produkt będący źródłem tłuszczu. „Szczególnie cenne i zalecane w diecie są tłuszcze roślinne, z wyjątkiem tłuszczów tropikalnych takich jak olej palmowy czy kokosowy. Tłuszcz, w porównaniu do pozostałych makroskładników, dostarcza najwięcej energii (9 kcal w 1 g tłuszczu). Z tego względu pesto i sosy powinny być jedynie niewielkim dodatkiem do potraw, a nie stanowić ich podstawę. Dodane do potraw umożliwiają wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K” – piszą eksperci NCEZ.

Jak zastosować tę wiedzę w praktyce? Sos tatarski możesz zrobić na bazie jogurtu, a zdrowy majonez domowy z kaszy jaglanej. Przepisy i więcej porad znajdziesz w darmowym e-booku „Przepisy na Wielkanoc”.

