Ten uciążliwy chwast leczy podagrę, wspiera wątrobę i... pasuje do sałatek. Jak wykorzystać podagrycznik?

Ze względu na kształt nazywany jest kurzą stopką lub diabelską stopką. Nazwa podagrycznik pospolity również nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do podagry – choroby, którą pomaga leczyć.

Gdzie rośnie podagrycznik?

Podagrycznik to jeden z najbardziej pospolitych chwastów. Pleni się błyskawicznie, dlatego jest zmorą ogrodników i rolników. Wystarczy niewielki kawałek kłącza, aby roślina zadomowiła się i rozrosła. Lubi rosnąć pod płotami, na przydrożach i brzegach wód.

Jakie właściwości ma podagrycznik?

Podagrycznik pospolity był dawniej w medycynie ludowej wykorzystywany do leczenia dny moczanowej czyli podagry. Roślina ta ma działanie przeciwzapalne i pomaga usuwać kwas moczowego z organizmu. Napar z suszonych liści podagrycznika działa moczopędnie, lekko uspokajająco, wspomaga pracę wątroby i wspiera procesy trawienne. To wszystko za sprawą cennych składników, jakie zawiera ta niepozorna roślinka. Podagrycznik jest bogaty w witaminę C, beta-karoten, cenne flawonoidy i minerały takie jak żelazo, cynk, wapń, magnez czy potas.

Co można zrobić z podagrycznika?

Podagrycznik pospolity to nie tylko cenne zioło, ale także smaczny produkt, który można śmiało wykorzystać w kuchni. O ile w zielarstwie robi się napary z suszonych liści, to warto wiedzieć, że surowe liście tej rośliny są nie tylko jadalne, ale i bardzo dobre w smaku. Mają lekko korzenny posmak i charakterystyczny marchewkowy zapach. Możesz je dorzucać do wiosennych sałatek, omletów, tart, nadają się także do przygotowania zupy. Możesz z nich zrobić pesto, ale możesz też dodawać do zdrowych, warzywnych koktajli (np. w towarzystwie szpinaku i soku z selera). Charakterystyczne listki kurzej stopki mogą być także oryginalną ozdobą potraw – sałatek, półmisków z przekąskami, można je położyć na kanapce czy zapiekance.

Jeśli zbierasz podagrycznik, wybieraj miejsca czyste i położone z dala od ruchliwych ulic. Pamiętaj też o tym, aby nigdy nie zbierać dzikich roślin, co do których nie masz stuprocentowej pewności – nie wszystkie chwasty rosnące na łąkach czy w ogrodzie są jadalne.

