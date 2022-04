Trzy najzdrowsze chwasty. Te dzikie rośliny rosną niemal wszędzie

Skoro nie da się ich wyplenić, to może je... zjeść? Mowa o jadalnych roślinach, które znajdziesz w każdym ogrodzie i które zwykle traktowane są jak chwasty.

Trzy najzdrowsze chwasty, które możesz wykorzystać w kuchni

Te trzy rośliny śmiało możesz wykorzystać do przygotowania smacznych i zdrowych dań.

Mniszek lekarski



Działa przeciwcukrzycowo, moczopędnie, wzmacnia odporność i wspomaga odchudzanie. Liście mniszka mają charakterystyczną goryczkę, ale można je śmiało wykorzystywać do wiosennych sałatek. Z kwiatów mniszka można zrobić syrop, który ma właściwości antyprzeziębieniowe (można go używać jako dodatek do herbaty, ciast i deserów).



Pokrzywa zwyczajna



To roślina o niezwykłych właściwościach, szczególnie polecana osobom zmagającym się z anemią, osłabieniem i brakiem odporności. Wystarczy zlać pokrzywę wrzątkiem, aby unieszkodliwić parzące włoski. Możesz z niej zrobić zdrową zupę, sok, dodać do wiosennych, zielonych koktajli.



Podagrycznik pospolity



Podagrycznik ma lekko marchewkowy smak, a jego właściwości lecznice znane są od dawna. Wspomaga wątrobę, jest zalecany przy podagrze, wspomaga odchudzanie i wzmacnia odporność. Jest znakomitym dodatkiem do wiosennych sałatek i koktajli.

Jak zbierać pokrzywę, mniszek i podagrycznik?

To pospolite rośliny, które znajdziesz niemal wszędzie. To jednak nie oznacza, że wszędzie można je zbierać. Te zerwane w centrum miasta czy przy ruchliwej ulicy ze zdrowym jedzeniem nie będą miały wiele wspólnego. Każda z tych roślin rośnie na obrzeżach łąk, przy rowach, ale też w sadach i ogrodach. Przed użyciem rośliny trzeba dobrze opłukać.

Do zbierania pokrzyw warto założyć ogrodnicze rękawiczki, aby się nie poparzyć. Jeśli zbierasz kwiaty mniszka, rozłóż je najpierw na papierze lub kawałku płótna, aby wyszły z nich owady.

Które dzikie rośliny są jeszcze jadalne?

Pokrzywa, mniszek i podagrycznik nie są jedynymi jadalnymi dzikimi roślinami. Wiosną warto sięgnąć po czosnek niedźwiedzi, ale też czosnaczek pospolity, który ma delikatnie czosnkowy smak i rośnie niemal wszędzie. Ciekawym dodatkiem i ozdobą potraw może być szczawik zajęczy, ale też dzikie kwiaty: fiołki czy leśne bratki.

Jadalnych, dzikich roślin jest w polskich lasach i na łąkach bardzo dużo, jednak przygodę z ich zbieraniem, warto zacząć od tych najbardziej pospolitych i znanych. Nie wolno zapominać, że w Polsce rosną także trujące rośliny, dlatego zasada - „nie znam, nie zbieram” jest najważniejsza. Warto w swojej okolicy grupę pasjonatów dzikich roślin i wybrać się z kimś bardziej doświadczonym na roślinne zbiory.

Czytaj też:

Wiosenny przysmak prosto z krzaka. Dlaczego warto jeść forsycję?