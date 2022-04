Nadchodzi sezon na rabarbar! To warzywo ma dobroczynny wpływ na zdrowie

Rabarbar to warzywo, a nie owoc, jak wiele osób sądzi. Jest wyjątkowy ze względu na swój smak i kolor. Można się nim delektować już od maja, kiedy pojawi się na straganach i w sklepach. Bywa czerwony, różowy, a nawet żółto-zielony. Łodygi rabarbaru przypominają trochę seler naciowy. Najlepiej smakują gotowane z dodatkiem cukru. Doskonale nadają się jako dodatek do ciast i deserów.

Składniki odżywcze

W 100 gramach rabarbaru, czyli ok. dwóch łodygach znajduje się tylko 21 kcal oraz:

4,5 g węglowodanów,

1 g białka,

1,8 g błonnika,

witamina K,

witamina C,

wapń,

mangan,

polifenole,

karotenoidy: luteina, zeaksantyna i beat-karoten.

Właściwości prozdrowotne

Nie każda odmiana rabarbaru ma takie same właściwości prozdrowotne. Do najczęściej spotykanych odmian w Polsce należą: rabarbar zwyczajny inaczej ogrodowy i rabarbar kędzierzawy. Nie dorównują one rabarbarowi lekarskiemu uprawianemu w Chinach, który wykorzystywany jest w medycynie naturalnej. Stwierdzono natomiast, że pomagają przy dolegliwościach jelitowych jako naturalny środek przeciw zaparciom. Rabarbar jest również dobrym źródłem luteiny, związku, który ma ogromny wpływ na zdrowie skóry i oczu. Zwiększone spożycie luteiny poprawia nawodnienie i elastyczność skóry oraz ogranicza proces utleniania lipidów w skórze.

Rabarbar – właściwości przeciwnowotworowe

Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że w rabarbarze znajduje się substancja – pigment parietin, która w stężonej postaci wykazuje bardzo silne działanie na komórki rakowe. Trwają badania nad wykorzystaniem jej do stworzenia leku antynowotworowego.

Dlaczego rabarbar jest kwaśny?

Rababar ma słodki smak z powodu z dużej ilości kwasu jabłkowego i kwasu szczawiowego. Kwas jabłkowy jest jednym z najliczniejszych kwasów występujących w roślinach i przyczynia się do kwaśnego smaku wielu owoców i warzyw.

Rabarbar – przeciwwskazania do spożycia

Potraw z rabarbarem powinny unikać osoby, które przyjmują niektóre leki: diuretyki, digoksyny, warfaryny, kortykosteroidy, ibuprofen czy naproksen. Spożywany w nadmiarze rabarbar, ze względu na działanie przeczyszczające może powodować dolegliwości trawienne: nudności, biegunkę, skurcze brzucha czy wzdęcia. Zielone szczyty rabarbaru zawierają natomiast kwas szczawiowy oraz toksyczne glikozydy, który przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych.

