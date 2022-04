Herbata: z cukrem czy bez? Potencjalne korzyści dla zdrowia

Dietetycy wskazują na korzyści zdrowotne płynące z picia herbaty. Istnieje jego wiele rodzajów herbaty, oprócz smaku różnią się od siebie również właściwościami. Niektóre gatunki przyspieszają metabolizm, wspierają trawienie, oczyszczają organizm z toksyn, a inne działają pobudzająco. Do najpopularniejszych herbat należą:

Z cukrem czy bez? Wpływ na zdrowie

Zarówno czarna herbata, jak i niektóre herbaty ziołowe pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glikemii. Niestety, słodzone cukrem nie mają już takiego działania. Nie znaczy jednak, że powinieneś wykluczyć je z diety – doradzają specjaliści.

„Czarna herbata jest obiecującym środkiem przeciwcukrzycowym pomocnym w ograniczeniu glikemii”– wskazują badania przeprowadzone przez naukowców z Mahidol University w Tajlandii.

Ile filiżanek dziennie herbaty można wypić?

Chociaż umiarkowane spożycie herbaty jest bardzo zdrowym wyborem w przypadku zdecydowanej większości ludzi, przekroczenie 3-4 filiżanek – co odpowiada 710-950 ml – tego naparu dziennie może mieć pewne negatywne skutki uboczne dla zdrowia. Należą do nich m.in.:

zmniejszenie wchłaniania żelaza,

nadmierne pobudzenie,

bezsenność,

dolegliwość żołądkowe,

ból głowy.

Herbata z dzikiej róży obniża poziom cukru i ciśnienie krwi



Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Arizona w USA wskazują, że codzienne spożywanie herbaty z hibiskusa wpływa nie tylko korzystnie na obniżenie poziomu cukru we krwi, ale obniża też ciśnienie krwi. To ważna informacja dla chorych na cukrzycę typu 2, ponieważ większość osób cierpiących na tę chorobę ma również wysokie ciśnienie krwi.



Zielona herbata zawiera korzystne dla zdrowia polifenole



Zielona herbata zawiera korzystne dla zdrowia polifenole. Łagodzi bóle głowy, wspomaga odchudzanie, a także obniża poziom cukru we krwi.



Herbata zapobiega odwodnieniu



Filiżankę herbaty warto wypić przynajmniej raz dziennie. Badania wskazują, że pity regularnie napój, pomaga uniknąć odwodnienia. Odwodnienie może objawiać się: zmęczeniem i dezorientacją, może również powodować wzrost poziomu cukru we krwi.



Czarna herbata zawiera kofeinę



Wypita rano filiżanka herbaty korzystnie wpływa na samopoczucie i lekko pobudza. Nadmiar kofeiny może mieć jednak niekorzystne skutki dla zdrowia: podnosić poziom cukru we krwi, a także wydłużać czas, w którym poziom cukru jest na niewłaściwym poziomie.





Dodatek cukru do herbaty ma niekorzystny wpływ na zdrowie

Badania wskazują, że istnieje bezpośredni związek między regularnym spożywaniem słodkich napojów a prawdopodobieństwem zdiagnozowania cukrzycy typu 2. Picie większej ilości słodkich napojów powoduje wzrost poziomu cukru we krwi.



