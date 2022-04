To jedno z najzdrowszych wiosennych warzyw. Możesz wykorzystać nawet obierki!

Szparagi można je jeść na surowo (najlepiej smakują chrupiące główki), można je grillować, gotować, smażyć, piec, zrobić z nich kremową zupę albo dodać do sałatki. Możliwości jest nieskończenie wiele. Szparagi to źródło cennych dla zdrowia i składników, dlatego warto (również w duchu zero waste) wykorzystać każdą ich część.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi to warzywo idealne dla osób, które dbają o zdrową sylwetkę lub są na dietach odchudzających. 100 g szparagów zawiera jedynie 18 kalorii. Są źródłem m.in. witamin C, E oraz beta-karotenu. Są źródłem potasu, wapnia i fosforu. Ich jedzenie ma pozytywny wpływ na stan zdrowia i wygląd skóry, włosów, paznokci, szparagi wspierają prace serca, regulują ciśnienie, pomagają wzmacniać zęby i kości.

Co zrobić z obierkami ze szparagów?

Kiedy przygotowujesz szparagi, zwykle zostają zdrewniałe końcówki i obierki. Zamiast je wyrzucać – ugotuj z nich bulion szparagowy. Nie ma nic prostszego, wystarczy ugotować obierki i końcówki szparagów w lekko osolonej wodzie. Możesz też dorzucić je do innych warzyw. RADA: Bulion ze szparagów zmiksuj razem z ugotowanymi obierkami i końcówkami, a następnie przetrzyj przez sito. Otrzymasz bardzo esencjonalny, gęsty płyn, który możesz wykorzystać jako dodatek do zup czy sosów.

Jak wykorzystać bulion z obierków szparagów? Zwykle dodaje się go do zupy szparagowej, bo doskonale wzmacnia smak. Ale taki bulion można także wykorzystać do gotowania ryżu, kaszy, albo jako dodatek do innych zup czy sosów, nie tylko tych szparagowych.

