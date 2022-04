Twoje ciało potrzebuje tłuszczu. Zjedzenie tłustego owocu uchroni cię przed groźną chorobą

Badania naukowców z Harvard School w Bostonie, opublikowane w Journal of the American Heart Association, wskazują, że spożywanie dwóch porcji awokado tygodniowo zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet aż o 21 proc. w porównaniu do osób, które nie jedzą tego owocu. Porcja awokado została zdefiniowana przez dietetyków jako 1/2 awokado lub 1/4 szklanki awokado, która waży około 80 gramów.

Jak przebiegało badanie?

Badanie trwało 30 lat, jego uczestnicy wypełniali kwestionariusze dotyczące odżywiania co cztery lata. Wzięło w nim udział ponad 68 tys. kobiet i 41 tys. mężczyzn. Były to osoby zdrowe, u których wykluczono choroby nowotworowe, chorobę niedokrwienną serca i udar mózgu. Naukowcy przeprowadzili modelowanie statystyczne i stwierdzili, że spożywanie połowy porcji awokado (1/4 szklanki) dziennie zamiast tej samej ilości jaj, jogurtu, sera, margaryny, masła lub przetworzonego mięsa, np. bekonu obniża ryzyko zawału serca o 16 do 22 proc. Naukowcy wskazali, że dobroczynne dla zdrowia działanie awokado spowodowane jest wysoką zawartością jednonienasyconego tłuszczu, wielonienasyconego tłuszczu i błonnika w tym owocu. Podobne, prozdrowotne działanie wykazuje włączenie do diety orzechów włoskich, migdałów, oliwy z oliwek i nasion, takich jak dynia czy len.

Twoje ciało potrzebuje tłuszczu

Naukowcy z Harvard School w Bostonie wskazują, że organizm człowieka, żeby prawidłowo funkcjonować, potrzebuje tłuszczu. Tłuszcz potrzebny jest, żeby:

uzyskać energię,

chronić narządy,

produkować hormony,

umożliwiać wchłanianie składników odżywczych.

Jakie tłuszcze należy spożywać?

Zdrowym wyborem są tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone. Ich źródłem są:

oliwa z oliwek,

olej rzepakowy,

olej arachidowy,

olej sezamowy,

awokado,

masło orzechowe,

orzechy,

nasiona.

Spożywanie tłuszczy nasyconych i tłuszczy trans nie jest natomiast korzystne dla zdrowia. Lekarze przestrzegają, że podnoszą one poziom tzw. złego cholesterolu, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2. Znajdziemy je w produktach takich jak:

masło,

pełnotłuste produkty mleczne,

oleje kokosowe i palmowe,

tłuste mięso np. wieprzowina, skóra z drobiu,

smażone potrawy, takie jak pączki i wypieki,

ciasta,

mrożona pizza,

krakersy.

Sposób na to, jak włączyć awokado do jadłospisu

Awokado należy jeść regularnie, co najmniej dwa razy w tygodniu. Dietetycy wskazują, że można nim zastąpić masło czy margarynę. Dobrze smakuje też pasta z awokado, którą polecają zamiast przetworzonego mięsa lub sera na kanapce.

