Co to jest inteligencja żywieniowa i kto ją posiada?

Dlaczego mamy na coś ochotę i sięgamy po ten, a nie inny produkt do zjedzenia? Co podpowiada nam organizm? Nasze wybory mogą niż mądrzejsze, niż wcześniej sądzono – wskazują badania przeprowadzone przez naukowców z University of Bristol w Wielkiej Brytanii.

Badania ujawniły, że ludzie mają inteligencję żywieniową, dzięki której określona żywność jest przez nich wybierana w celu zaspokojenia zapotrzebowania na składniki odżywcze, witaminy i minerały oraz uniknięcia ich niedoborów. „Wyniki naszych badań są zaskakujące. Po raz pierwszy od prawie wieku pokazaliśmy, że ludzie są wyrafinowani w swoich wyborach żywieniowych i wybierają żywność w oparciu o zapotrzebowanie na określone mikroelementy, a nie po prostu jedzą wszystko i z tego czerpią składniki odżywcze” – powiedział autor badania prof. Jeff Brunstrom, z University of Bristol. Podobne badania przeprowadzono już sto lat temu Badania dotyczące inteligencji żywieniowej przeprowadziła w 1930 roku amerykańska pediatra dr Clara Davis. Lekarka obserwowała grupę 15 dzieci, którym pozwoliła samodzielnie dokonywać wyborów żywieniowych, czyli jeść, co chciały, z 33 różnych produktów spożywczych, które miały do wyboru. Chociaż żadne dziecko nie jadło tej samej kombinacji pokarmów, okazało się, że wszystkie osiągnęły i utrzymywały dobry stan zdrowia, co zostało uznane za dowód istnienia inteligencji żywieniowej. Na czym polegało współcześnie prowadzone badanie? Zespół profesora Jeffa Brunstroma opracował nowatorską technikę, która polegała na mierzeniu preferencji jedzeniowych poprzez pokazywanie badanym obrazów różnych par owoców i warzyw, aby móc analizować ich wybory. Badanie przeprowadzone w grupie 128 dorosłych wykazało, że ludzie wybierają pewne kombinacje żywności częściej niż inne. Na przykład zestaw „jabłko i banan” jest wybierane nieco częściej niż „jabłko i jeżyny” a „curry i ryż" częściej niż „curry i chipsy”. Stwierdzono, że preferencje jedzeniowe są zależne od potrzeb organizmu i zapewniają równowagę mikroelementów. Dieta może zakłócać inteligencję żywnościową Naukowcy badali też wpływ diet na inteligencję żywieniową. Wskazali, że fascynacja na punkcie modnych diet, które ograniczają lub zabraniają spożywania pewnych rodzajów żywności, zakłóca „dietetyczną inteligencję” w sposób, z którego nie do końca zdajemy sobie sprawę. Wysoko przetworzona żywność Badania wykazały, że również wysoko przetworzona, aromatyzowana sztucznie żywność może negatywnie wpływać na wybory jedzeniowe. „Fałszywy" smak, zapach i wygląd produktów żywnościowych mogą powodować, że sięgamy po jakiś produkt nie dlatego, ze nasz organizm go potrzebuje, ale dlatego, że nasze zmysły zostały pobudzone. Czytaj też:

