Chcesz szybko schudnąć, przejdź na tę dietę

Dieta wegańska eliminuje z jadłospisu mięso, ryby, jajka i produkty mleczne, co powoduje obniżenie kaloryczności spożywanych posiłków. Oparta jest o świeże owoce, warzywa, mleko roślinne, fasolę i rośliny strączkowe. Bogate w białko i błonnik wegańskie produkty dają uczucie pełności na długi czas, co pomaga zrzucić kilogramy i zachować zdrowie.

Jak dieta wegańska wpływa na zdrowie?

Dieta wegańska wybierana jest najczęściej ze względów religijnych, etycznych i środowiskowych. Dietetycy zalecają ją tym, którzy nie lubią mięsa i chcą schudnąć. Na decyzję o przejściu na weganizm mogą wpływać też powody zdrowotne. Badania wskazują, że diety na bazie roślin obniżają ryzyko wystąpienia chorób serca, raka i cukrzycy.

Dobrze zbilansowany jadłospis

Planując przejście na dietę wegańską, warto zasięgnąć rady dietetyka, który pomoże ułożyć jadłospis i uwzględnić w nim niezbędne dla nas składniki odżywcze i dopasować kaloryczność posiłków. Dla niektórych dobrym rozwiązaniem może być dieta pudełkowa. Nie przegapimy wtedy żadnego posiłku, a przy tym mamy pewność, że każdy z nich zostanie opracowany i przygotowany przez specjalistów.

Składniki odżywcze w diecie wegańskiej

Przechodząc na dietę wegańską, należy jednak pamiętać, że drastycznie ogranicza nie tylko kalorie, ale również ilość ważnych składników odżywczych: białka, żelaza, wapnia, cynku, witaminy B12 i witaminy D. Należy tak układać jadłospis, żeby nie zabrakło ich w spożywanych produktach. Jeśli starannie dobierzesz odpowiednie rodzaje żywności, dostarczysz organizmowi wszystkie niezbędne witaminy i minerały.

Sprawdź, jakich produktów nie może zabraknąć w twoim wegańskim jadłospisie

Warzywa i owoce



Warzyw i owoców nie powinno zabraknąć w żadnej diecie, a zwłaszcza wegańskiej. Dietetycy podpowiadają, żeby często na naszych talerzach gościły zwłaszczaciemnolistne warzywa, takie jak: szpinak, rukola, jarmuż czy boćwina, które są bogate w żelazo, a także stanowią źródło przeciwutleniaczy zapobiegających chorobom nowotworowym. Zawierają też kwas foliowy i witaminę A.



Fasola i rośliny strączkowe

Filiżanka fasoli dziennie dostarcza około jednej trzeciej żelaza i białka oraz mniej więcej połowę błonnika.Większość z dostępnych rodzajów fasoli zawiera też rozpuszczalny błonnik, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Fasola jest też bogata w potas, cynk, wapń i witaminy z grupy B, a także trochę wapnia.



Mleko migdałowe

Jedna filiżanka (240) ml niesłodzonego mleka migdałowego zawiera ok. 35 kalorii, 2,5 grama tłuszczu, 1 gram białka i 1 do 2 gramów węglowodanów.

Jest bogatym źródłem witaminy E.





Mleko sojowe

Jedna filiżanka (240 ml) niesłodzonego mleka sojowego zawiera 80-90 kalorii, 4 do 4,5 gramów tłuszczu, 7 do 9 gramów białka i 4 gramy węglowodanów. Zawiera też niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i flawonoidy, które posiadają właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne.



Tofu



Tofu jest dobrym źródłem białka, cynku i żelaza, zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, obniżające poziom cholesterolu. Bogate w wapń tofu zapewnia około jednej trzeciej dziennego zapotrzebowania tego składnika. Dostarcza też około 30 procent dziennej dawki witaminy D. Tofu doskonale może zastąpić w przepisach mięso mięsa, drób lub ryby.Czytaj też:

