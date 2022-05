Ta roślina to cenne zioło lecznicze i aromatyczna przyprawa. W Polsce jest traktowana jak chwast

Mówi się o nim kurdybanek, bluszczyk ziemny albo obłożnik. W Polsce jest pospolity, rośnie na łakach, obrzeżach lasów i przy drogach. Kwitnie na niebiesko od kwietnia do czerwca. Warto zwrócić uwagę na tę niepozorną roślinę – to cenne zioło, ale kurdybanek ma też wiele zastosowań kulinarnych

Jakie właściwości ma bluszczyk kurdybanek?

Bluszczyk kurdybanek to źródło m.in. witaminy C, prowitaminy A, żelaza, wapnia, cynku i krzemu. Roślina ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. W medycynie ludowej od dawna stosowana przy chorobach dróg oddechowych, niestrawności i bólach żołądka. Kurdybanek stymuluje układ trawienny, pomaga usuwać toksyny z organizmu, działa moczopędnie. Może też być stosowany zewnętrznie jako delikatny środek dezynfekujący i ściągający, używa się go do przemywania ran, ale też jako naturalny specyfik na cienie i opuchliznę pod oczami.

Jak stosować bluszczyk kurdybanek w kuchni?

Bluszczyk kurdybanek jest ceniony jako przyprawa ze względu na swój charakterystyczny, lekko pikantny i korzenny aromat. Suszone ziele kurdybanka można dodawać do zup, mięs, aromatycznych sosów. Ale w sezonie warto wykorzystywać także świeże zioło, które całe jest jadalne. Bluszczyk kurdybanek można dodać do wiosennych i letnich sałatek, dodać do pesto, do omleta albo po prostu położyć na kanapki (np. w towarzystwie jajka i rzodkiewki). Można go też zastosować jako oryginalną, jadalną ozdobę do potraw. Świeży kurdybanek można także wykorzystać do zrobienia aromatycznej, ziołowej herbatki.

Jak zbierać bluszczyk kurdybanek?

Ziele kurdybanka najlepiej zbierać w suche i słoneczne dni. Ziele trzeba rozłożyć potem na papierze lub płótnie, żeby pozwolić wyjść z niego owadom. Można je potem suszyć, albo po opłukaniu wykorzystać od razu. Zioła należy zbierać w miejscach z dala od dróg i innych zanieczyszczeń. Nie zbieraj roślin, co do których nie masz stuprocentowej pewności.

WAŻNE: Jeśli przyjmujesz stale jakiekolwiek leki, ziołowe terapie zawsze trzeba skonsultować z lekarzem, ponieważ zawarte w ziołach substancje mogą osłabiać lub wzmacniać działanie leków.

