Te 3 produkty podnoszą poziom cukru we krwi. Ostatni cię zaskoczy

Poziom cukru we krwi zależy od wielu czynników. Najczęściej jest on wypadkową naszej diety oraz nawyków żywieniowych. Jadłospis bogaty w cukry proste, węglowodany i skrobię, może doprowadzić do zaburzeń wydzielania insuliny. Jeśli dodatkowo nie dbamy o aktywność fizyczną i niewiele się ruszamy, jesteśmy na prostej drodze do rozwoju stanu przedcukrzycowego.

Od czego zależy poziom cukru w organizmie?

Poziom cukru w organizmie jest po trosze uwarunkowany genetycznie (można mieć skłonności do cukrzycy), ale w dużej mierze zależy od tego, co jemy i jaki prowadzimy tryb życia. Dieta, składająca się z produktów bogatych w cukier (owoców, słodyczy, soków, napojów gazowanych, ale też wysoko przetworzonych produktów i fast foodów) może prowadzić do problemów z wydzielaniem insuliny.

Węglowodany proste, z jakich składają się bułki, ciasta, szybkie przekąski czy owoce, po które często sięgamy w pośpiechu, w zostają rozłożone w czasie procesów trawiennych, podnosząc poziom glukozy w organizmie. To sprawia, że zyskujemy energię do działania i do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli jednak taki stan rzeczy utrzymuje się długo, jest on niebezpieczny. Zastrzyk energii jest chwilowy, później poziom cukru szybko spada, a my znów czujemy chęć na coś słodkiego. W ten sposób możemy nabawić się stanu przedcukrzycowego lub nawet cukrzycy.

Produkty, które podnoszą poziom cukru

Okazuje się jednak, że poziom cukru we krwi mogą podnieść nie tylko słodycze czy produkty bogate w węglowodany, ale również te rzeczy, po których najczęściej się tego nie spodziewamy. Jakie?

1. Słodki jogurt

Owocowe jogurty są bogatym źródłem cukru i powodują szybki wzrost poziomu glukozy w organizmie. Zdecydowanie lepiej i zdrowiej jest zjeść jogurt naturalny z dodatkiem świeżych owoców, np. jagód czy malin, niż słodzony produkt. Takie jogurty zawierają dużo kalorii i cukrów, nie są zatem najzdrowszym wyborem żywieniowym.

2. Wafle ryżowe

Po wafle ryżowe często sięgamy, gdy chcemy ograniczyć kaloryczność posiłków i stracić trochę na wadze. Okazuje się jednak, że to może być błąd, bo wafle ryżowe składają się ze skrobi. To sprawia, że mogą podnosić poziom cukru we krwi i warto na nie uważać. Dużym błędem jest podawanie wafli dzieciom, które często jedzą je bez ograniczeń tak jak chrupki kukurydziane.

Wafle ryżowe warto ograniczać, a jeśli już po nie sięgamy, to jedzmy je ze zdrowymi dodatkami, np. z pastą jajeczną czy guacamole. To sprawi, że danie nabierze wartości odżywczej.

3. Miód

Miód jest bardzo zdrowy i nie bez powodu uważa się go za naturalny antybiotyk. Ale oprócz tego, że może działać bakteriobójczo, podnosi poziom cukru we krwi. W końcu miód składa się niemal wyłącznie z węglowodanów (w 80 procentach!). Z tego względu dobrze jest stosować go racjonalnie, dodawać np. pół łyżeczki dziennie do owsianki czy herbaty. Zbyt częste sięganie po miód może pobudzić nasz apetyt na słodycze, podnieść poziom glukozy w organizmie, a nawet przyczynić się do przybrania na wadze.

W przypadku małych dzieci warto też pamiętać o tym, że miód może uczulać. Do 2. roku życia lepiej jest nie podawać miodu dzieciom, a jeśli już się na to zdecydujemy, uważnie obserwować reakcję małego organizmu.

