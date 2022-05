Dlaczego poranna kawa przyspiesza wypróżnienie?

Wydalanie z organizmu niestrawionych resztek pokarmu odbywa się w okrężnicy. Jest to końcowa część układu pokarmowego, która ma ponad 1,5 metra długości. Po przejściu przez jelito cienko pokarm wędruje do jelita grubego, skąd później trafia do okrężnicy. Tam następuje wchłanianie substancji odżywczych składników mineralnych, a następnie – przez odbytnicę – wydalanie kału.

Kawa wzmaga skurcze okrężnicy

W okrężnicy dochodzi do trzech rodzajów skurczów, które mają na celu wydalenie resztek pokarmu. Na ich występowanie, czas i częstotliwość wpływają czynniki mięśniowe, nerwowe i chemiczne. Badania przeprowadzone przez naukowców z Harvard Medical School z USA wskazują, że kawa stymuluje aktywność ruchową okrężnicy w ciągu kilku minut od jej spożycia.

Przebieg badania

Naukowcy, analizując oddziaływanie kawy na pracę przewodu pokarmowego, oparli się o badanie, które polegało na wszczepieniu uczestnikom eksperymentu sondy czujnika do okrężnicy. Następnego dnia podawano im do picia kawę z kofeiną, kawę bezkofeinową, wodę lub posiłek w losowej kolejności. Okazało się, że kawa zawierająca kofeinę była o 60 proc. bardziej skuteczna niż na przykład woda w stymulowaniu skurczów okrężnicy i o 23 proc. bardziej skuteczna niż kawa bezkofeinowa. Zaobserwowano, że już po 4 minutach od wypicia niesłodzonej kawy aktywność okrężnicy była większa, co powodowało chęć wypróżnienia. Efekt utrzymywał się co najmniej przez 30 minut.

Kawa stymuluje uwalnianie hormonów

Badania pokazały również, że kawa stymuluje uwalnianie gastryny – hormonu, który umożliwia produkcję kwasu żołądkowego.

Wyniki te prawdopodobnie oznaczają, że kontakt kawy z błoną śluzową żołądka pobudza układ nerwowy lub odpowiedź hormonalną, co powoduje, że okrężnica zaczyna intensywnie się kurczyć. Skurcze przesuwają stolec w okrężnicy w kierunku odbytnicy i następuje wypróżnienie – wyjaśnił współautor badania dr Kyle Staller.

Naukowcy wskazali, że składnikiem odpowiadającym za wywoływanie skurczów okrężnicy, wywołujących wypróżnienia są melanoidyny – związki powstające podczas palenia kawy, zawierające błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom.

Osobom cierpiącym na zaparcia lekarze nie polecają jednak picia dużej ilości kawy, większe korzyści przyniesie zwiększanie spożycia błonnika pokarmowego i zdrowa dieta oparta na owocach, warzywach i produktach pełnoziarnistych.

