Nietypowe produkty na grilla. Są zdrowe i pyszne

Grillowanie jest jedną z najpopularniejszych form spędzania latem czasu. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Grillowanie ma swoje plusy – przede wszystkim pozwala wytopić tłuszcz z mięsa, przez co wydaje się lepszą alternatywą smażenia.

Co na grilla oprócz kiełbasy?

Poza grillowaną kiełbasą warto sięgnąć po inne produkty spożywcze, dobre dla naszego zdrowia. Wegetarianie często grillują warzywa, a nawet owoce. O wielu produktach nie pomyślelibyśmy, że nadają się na grilla. Co do nich należy?

Kalafior

Warzywo to można przyrządzić na wiele sposobów, a grillowanie jest jednym z nich. Wystarczy pokroić kalafiora na kawałki (lepiej sprawdzą się większe różyczki), skropić oliwą z oliwek i wrzucić na ruszt.



Grillowany arbuz

Ten słodki i pełen wody owoc nadaje się na grilla. Co ciekawe, po upieczeniu robi się lekko pikantny i mięsisty. Arbuza należy pokroić na cztery ćwiartki, a każdą z nich dodatkowo w plastry o szerokości kilku centymetrów. Uwaga, żeby się nie spaliły!



Grillowane plastry ananasa

Warto spróbować też ananasa z grilla. Po zgrillowaniu będzie zdecydowanie mniej kwaśny. Na ruszt nakładamy pokrojony w plastry.



Ser halloumi



Zdawać by się mogło, że ser kompletnie nie nadaje się na grilla. Istnieje ser halloumi z powodzeniem można grillować. Należy pokroić go na kawałki i smażyć z każdej strony około 4 min. Po usmażeniu ma ciekawy, specyficzny smak i konsystencję.



Sałata rzymska



Sałata z grilla? Owszem. Weź niedużą główkę sałaty rzymskiej, skrop ją oliwą z oliwek lub delikatnie posmaruj masłem i smaż na grillu w całości, aż miejscami się lekko przypali. Możesz oderwać zewnętrzne liście, jeśli się zwęglą. Podawaj jako dodatek do pozostałych dań z grilla.



Cykoria



Cykoria jest wyjątkowo gorzkim warzywem, ale po grillowaniu jej smak zupełnie się zmienia. Cykoria stanie się bardziej słodka i delikatnie zwiędnie. Będzie smacznym dodatkiem do pozostałych potraw.



Marchewka

Ten sposób obróbki termicznej wydobywa z marchewki całą słodycz. Przypadnie do gustu nawet miłośnikom mięsa.

Jak widać, propozycji na nietypowe produkty z grilla jest wiele. Warto zauważyć, że w zestawieniu nie znalazło się mięso. To ważne, aby uzupełniać swoją biesiadę żywnością pochodzenia roślinnego, która jest zdecydowanie mniej kaloryczna i zawiera wiele składników odżywczych. Można skropić ja niewielką ilością oliwy z oliwek oraz doprawić ulubionymi przyprawami. Zachęcamy do grillowych eksperymentów – jest duża szansa, że przypadną do gustu także koneserom mięsa!

