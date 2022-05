Miód manuka – na co działa i jak go stosować?

Kwiaty kwitną tylko przez 6 do 12 tygodni w ciągu całego roku, więc pozyskiwanie miodu to nie lada gratka. Według Unique Manuka Factor Honey Association, stowarzyszenia, które bada i weryfikuje marki miodu manuka jako autentyczne, nektar i pszczoły nadają miodowi manuka jego wyjątkowe właściwości zdrowotne.

Miód manuka także kosztuje więcej niż miody z lokalnej pasieki. Z tego powodu chcielibyśmy dowiedzieć się, czy korzyści płynące z miodu manuka są naprawdę warte uwagi, dlatego dowiedzmy się także więcej o tym, co odróżnia go od tradycyjnego miodu, który jest już w naszych spiżarniach. Dietetyk May Zhu wyjaśnia więcej o tym, czym jest miód manuka i jak go stosować.

Miód manuka – właściwości

Jest antybakteryjny

Coś, co naprawdę odróżnia miód manuka od standardowego miodu, to jego wysokie właściwości antybakteryjne. W szczególności miód manuka jest bogaty w związki takie jak metyloglioksal (związany z właściwościami przeciwbakteryjnymi). Z tego powodu może potencjalnie pomóc chronić przed zachorowaniem, zwalczając wszelkie paskudne mikroorganizmy, które dostają się do twojego ciała. Miód manuka okazał się liderem wśród miodów pod względem aktywności przeciwbakteryjnej bez nadtlenku. Jednak chociaż istnieje kilka obiecujących badań, należy przeprowadzić dalsze badania, aby naprawdę odkryć silny związek między miodem manuka a zapobieganiem chorobom.



Zawiera przeciwutleniacze

Miód manuka ma również więcej przeciwutleniaczy niż tradycyjny miód. W szczególności jest pełen flawonoidów, rodzaju przeciwutleniaczy, które pomagają organizmowi wydajniej funkcjonować, jednocześnie chroniąc przed codziennymi stresorami i toksynami. Oznacza to, że jeśli jest spożywany regularnie, miód manuka może pomóc w ochronie przed chorobami i zaburzeniami funkcji poznawczych.



Może pomóc w gojeniu się ran

Miód manuka przydaje się to również w przypadku stosowania miejscowego. Przegląd badań z 2018 roku wykazał, że miód manuka może zabijać bakterie, zmniejszać stany zapalne i pomagać w regeneracji tkanek - co wyjaśnia, dlaczego można go znaleźć w tak wielu produktach do pielęgnacji skóry. Chociaż dowody niekoniecznie potwierdzają stosowanie miodu manuka w przypadku poważnych obrażeń, może to być coś, co pomoże w przypadku mniejszych skaleczeń i problemów skórnych.



Zawiera śladowe ilości minerałów, takich jak witamina B, żelazo i magnez

Chociaż nie jest to potężne źródło, miód manuka ma śladowe ilości składników odżywczych, w tym witaminy B, żelazo, magnez, miedź i cynk. Podobnie jak inne wymienione korzyści, standardowy miód również ma te właściwości, ale miód manuka zawiera większe ilości wspomnianych minerałów. Zwłaszcza jeśli stosujesz dietę roślinną , witamina B, żelazo i cynk są składnikami odżywczymi, których potrzebujesz, aby być bardziej świadomym, więc miód manuka może w ten sposób pomóc. Oczywiście pod warunkiem, że nie jesteś weganinem. Chociaż nie będzie to idealne źródło, które pozwoli ci uzupełnić te składniki odżywcze, każda odrobina pomaga!



Może być dobry dla jelit

Istnieją badania pokazujące, że miód manuka może potencjalnie być dobry dla jelit, ponieważ pomaga zabijać szkodliwe bakterie i patogeny. Ale jest to kolejny obszar, w którym należy przeprowadzić więcej badań, aby uzyskać bardziej solidne dane. Jeśli odczuwasz długotrwałe problemy z trawieniem, powinieneś iść do lekarza, a nie tylko spożywać kolejne łyżki miodu manuka, ale jest to całkiem obiecująca potencjalna korzyść.



Jest dobry dla skóry

Miód manuka to uniwersalny środek, zarówno kojący skórę, jak i nawilżający. Dzieje się tak, ponieważ jego właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne są korzystne zarówno na zewnątrz ciała, jak i w jego wnętrzu. Należy powtórzyć: wszystkie miody mają te właściwości, ale są one bardziej widoczne w miodzie manuka.

Miód manuka – jak go stosować?

Dodaj do kawy lub herbaty

Jest to jeden z najczęstszych sposobów stosowania miodu manuka, zwłaszcza jeśli czujesz się źle i chcesz skorzystać z jego właściwości antybakteryjnych. Zhu mówi, że wystarczy łyżeczka i może pomóc złagodzić ból gardła lub złagodzić rozstrój żołądka.

Użyj do gotowania lub jedz na surowo

Możesz dodawać miód manuka bezpośrednio do swoich posiłków, ponieważ jest bezpieczny zarówno na surowo, jak i w postaci ugotowanej. Kilka pomysłów na to, jak go używać prosto ze słoika, obejmuje rozsmarowanie go na toście z cynamonem i masłem, dodanie go do płatków owsianych lub na gofry. Ponieważ jest słodki, miód manuka działa również jako substytut cukru w niektórych wypiekach, chociaż jest trochę drogi, więc warto zachować go na specjalne okazje i częściej używać standardowego miodu.

Zastosuj miejscowo

Ponieważ miód manuka może pomóc w gojeniu się ran, można go również nakładać bezpośrednio na wszelkie małe skaleczenia. Aby to zrobić, najpierw oczyść ranę wodą utlenioną. Następnie rozsmaruj odrobinę miodu manuka bezpośrednio na bandaż przed założeniem go.

Wprowadź miód manuka do swojej codziennej pielęgnacji

Jeśli chcesz doświadczyć właściwości kosmetycznych miodu manuka, zrób miodowy peeling. Wymieszaj miód ze zmielonymi płatkami owsianymi, nałóż na twarz, a następnie spłucz. To wszystko!

