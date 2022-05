Masło pistacjowe na serce i cukier. Sprawdź, dlaczego warto je jeść

Masło pistacjowe to przysmak, który warto wprowadzić do swojej kuchni. Stanowi zdrową alternatywę dla słodkich kremów czekoladowych, po które chętnie sięgamy, gdy jemy naleśniki, placki czy gofry. Krem czekoladowy jednak zawiera niemal sam cukier, podczas gdy masło pistacjowe ma wiele wartości odżywczych. Sprawdź, dlaczego warto je jeść!

Czym jest masło pistacjowe?

Masło pistacjowe to masło orzechowe przygotowywane z pistacji. Taki produkt nie zawiera wzmacniaczy smaku, cukru ani barwników. Jest naturalny i ekologiczny, a dzięki temu bardzo zdrowy. Kupując masło pistacjowe, warto zwrócić uwagę na skład produktu – im będzie krótszy, tym lepiej.

Wartości odżywcze masła pistacjowego

Masło pistacjowe jest bombą odżywczą. Zawiera:

witaminę A

witaminę C

witaminę E

witaminy z grupy B



żelazo

wapń

magnez

kwas foliowy

Właściwości zdrowotne masła pistacjowego

Masło pistacjowe zawiera szereg cennych substancji odżywczych, w tym witaminy z grupy B, magnez oraz potas, dlatego świetnie wzmacnia serce. Zaleca się je osobom, które cierpią z powodu chorób układu krążenia i chorób sercowo-naczyniowych. Masło pistacjowe może pomóc utrzymać serce w dobrej kondycji, uregulować poziom cholesterolu, a także obniżyć ciśnienie krwi.

Zawartość witamin z grupy B świetnie też wspomaga układ nerwowy. Wspomaga pracę mózgu, pamięć i koncentrację, dlatego warto podawać je nie tylko uczniom, którzy spędzają dużo czasu nad książkami, ale i seniorom.

Masło pistacjowe a poziom cukru

Masło pistacjowe może pomóc uregulować poziom cukru w organizmie. Pistacje są przeciwutleniaczami, które pomagają zwalczyć wolne rodniki, a także wzmocnić naczynia krwionośne. Masło pistacjowe zawiera też kwas foliowy i witaminę C, które również wspierają kondycję naczyń.

Co ciekawe, po masło pistacjowe mogą sięgnąć także osoby chorujące na cukrzycę (ale tylko takie z dobrym składem). Pistacje mają niski indeks glikemiczny i nie powodują nagłego wyrzutu glukozy w organizmie.

Ile kalorii ma masło pistacjowe?

Masło pistacjowe ma sporo kalorii, ale są to tzw. zdrowe kalorie. Zawiera cukry złożone, a nie proste, dzięki czemu na długo syci i dostarcza energii do organizmu. W 100 g masła pistacjowego znajduje się aż 560 kalorii, ale warto pamiętać, że produkt ten stosuje się z umiarem, jako dodatek do dań czy deserów.

Jak wykorzystać masło pistacjowe?

Masło pistacjowe sprawdzi się przede wszystkim jako dodatek do pieczywa, a także produktów mącznych takich jak naleśniki, placki czy gofry. Świetnie smakuje ze świeżymi owocami. Można je dodawać także do ciast, a nawet do mięs, które dzięki pistacjom nabiorą aromatycznej orzechowej nuty.

Jak przechowywać masło pistacjowe?

Masło pistacjowe nie wymaga przechowywania w lodówce. Otwarty słoiczek najlepiej jest szczelnie zamykać i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, np. w spiżarni czy w szafce kuchennej. W lodówce masło może zrobić się zbyt twarde.

Ile kosztuje masło pistacjowe?

Zdrowe masła orzechowe zyskują coraz większą popularność, co wpływa na ich cenę. Można je już dostać w sieciach dużych marketów, a nawet w popularnych dyskontach. Słoiczek masła orzechowego w promocji kupimy już za kilkanaście złotych. Normalne ceny wahają się w okolicy 30 złotych.

