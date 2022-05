Sezon na jadalne kwiaty klonu. Leśnicy zdradzają przepis na klonową herbatkę

Charakterystyczne jaskrawozielone kwiaty zdobią te drzewa na wiosnę. Są smaczne i jadalne! Kwiaty klonu to zdrowy dodatek do dań – są pełne witamin i innych cennych dla zdrowia składników. Klon to jedno z najpospolitszych i najbardziej rozpoznawalnych drzew (za względu na charakterystyczny kształt liści). W Polsce i Europie króluje klon zwyczajny, a klon jawor to ten, z którego robi się słynny na całym świecie kanadyjski syrop klonowy.

Jakie właściwości ma klon?

W zielarstwie i medycynie ludowej wykorzystuje się przede wszystkim wyciągi z kory. Preparaty klonowe działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo i moczopędnie. Dawniej stosowano je jako okłady na trudno gojące się rany. Sok klonowy z kolei ma właściwości oczyszczające. Syrop klonowy (to po prostu odparowany sok z klonu) uznawany jest za zdrowy słodzik – choć kaloryczny, to w przeciwieństwie do tradycyjnego cukru, zawiera cenne dla zdrowia składniki, chociażby magnez, wapń, potas, mangan i fosfor.

Jak wykorzystać kwiaty klonu?

Kwiaty klonu są zdrowym, smacznymi bardzo wdzięcznym produktem do wykorzystania w kuchni. Kwiaty są słodkawe i można je jeść prosto z drzewa. Można je dodawać do wiosennych sałatek i deserów. Popularnym daniem w wielu domach są smażone liście klonu. Ten przysmak robi się bardzo łatwo: świeże kwiaty macza się w cieście naleśnikowym i smaży na złoto.

Jak zrobić herbatkę klonową?

Przepis na herbatkę z kwiatów klonu polecają leśnicy. Do zbierania kwiatów tego drzewa i docenieniu ich zdrowotnych i smakowych właściwości zachęcają na swoim fanpejdżu Lasy Państwowe. Zrobienie klonowej herbatki jest proste: wystarczy kilka kwiatostanów klonu zwyczajnego zalać gorącą wodą, przykryć i odstawić na 10 minut. Potem posłodzić miodem lub syropem klonowym i gotowe!

