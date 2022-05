Chcesz, żeby w twoim mieszkaniu pięknie pachniało? Sprawdź, do czego możesz wykorzystać skórkę z cytryny

Skórki z cytryny doskonale nadają się do tego, żeby posprzątać i odświeżyć nimi mieszkanie. Kwaśne, antybakteryjne właściwości tego owocu pomogą usunąć trudne do wywabienia plamy i zapachy. Skórki z cytryny idealnie nadają się do czyszczenia i rozjaśniania zabrudzonych urządzeń, mebli, a nawet pościeli. Wykorzystując naturalne właściwości cytryn, zaoszczędzisz pieniądze na kupno środków czyszczących i przyczyniasz się do ochrony środowiska – wskazuje Kami McBride z portalu mgb lifestyle.

Zapachowo – satynowa cytrynowa para

Pokrojoną cytrynę i ewentualnie skórki z cytryny zalej wodą i zagotuj w garnku, doprowadzając do wrzenia. Można też dodać ulubione zioła lub przyprawy, żeby wzmocnić zapach. Para wodna zapełni twój dom na długo pięknym zapachem – zapewnia blogerka.

Szybki sposób na wykorzystanie czyszczących właściwości cytryny

Wystarczy przekrojona na pół cytryna, aby przetrzeć nią zabrudzone urządzenia. Przed spłukaniem soku najlepiej odczekać kilka minut, żeby lepiej zadziałał. Dzięki tej metodzie blaty w kuchni, deski do krojenia, a nawet kran, które przetrzesz sokiem z owocu, będą pięknie lśnić świeżością.

Dodaj soli kuchennej

Efekt działania soku z cytryny możesz wzmocnić, dodając do niego odrobinę soli. Oto przykłady wykorzystania:

W roztworze przygotowanym z soku z cytryny i soli namocz brudne naczynia i sztućce na 10 do 20 minut. Opłucz i wypoleruj do sucha, jak wyschną.

Przekrojoną na pół cytrynę posyp odrobiną soli. Przetrzyj nią zmatowiałe garnki i patelnie z mosiądzu, miedzi lub stali nierdzewnej. W przypadku aluminium, po spłukaniu użyj jeszcze samej soli i wypoleruj powierzchnię garnków miękką szmatką.

Posyp solą i sokiem z cytryny plamy na tkaninach. Pocieraj poplamiony obszar, a następnie osusz tkaninę na słońcu, aby przywrócić ją do nieskazitelnego stanu.

Przepis na uniwersalny środek czyszczący z cytryn na bazie octu

Możesz go przygotować ze skórek cytryny, albo resztek miąższ oraz octu. Zajmuje to trochę czasu, ale jest tego warte, bo preparat skutecznie usuwa tłuszcz i brud oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy – zapewnia blogerka.

Przepis: Środek czyszczący z octem cytrynowym roztwór cytryny z octem Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 szklanki skórek z cytryny

3-4 szklanki octu Sposób przygotowania Przygotowanie roztworuNapełnij słoik skórkami z cytryny i zalej octem, aż w około 3/4 będzie pełny. Następnie wlej 3 do 4 filiżanek białego octu na wierzch, żeby cytryny były przykryte. Zostaw na miesiącPrzykryj pokrywką, jeśli używasz metalowej zakrętki, umieść kawałek woskowego papieru między słoikiem a pokrywką. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu przez około miesiąc. Sprawdzaj napar co jakiś czas i w razie potrzeby dodaj więcej octu. Uzyj gotowy produktPo około miesiącu przelej roztwór przez lejek wyścielony bawełnianą tkaniną do czystego naczynia. Po tym czasie ocet z cytryną zamieni się w potężny uniwersalny środek czyszczący!

Czytaj też:

Ekspertka: żywe kultury bakterii probiotycznych potrafią przywrócić naturalną równowagę w układzie trawiennym i poprawić samopoczucie