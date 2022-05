Sezon na chabry. Zrobisz z nich leczniczą herbatkę i płukankę przeciwłupieżową

Chaber bławatek jest ozdobą polskich pól i łąk, ale jest też wszechstronnie wykorzystywany. Niebieskie kwiaty mogą posłużyć jako barwnik, jest też cenną rośliną dla pszczół i powstaje z nich pyszny i wartościowy miód (ma silne działanie wzmacniające odporność). Jest także cennym składnikiem kosmetyków m.in. do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Płatki chabrów można też wykorzystać we własnej kuchni.

Jakie właściwości ma chaber bławatek?

Chaber bławatek w medycynie naturalnej jest stosowany zwykle przy problemach z pęcherzem i nerkami. Bławatek ma działanie moczopędne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Dlatego stosuje się go m.in. przy zapaleniu pęcherza. Chaber bławatek jest także stosowany przy chorobach wątroby, chorobach skóry i oczu. Pomoże osobom z trądzikiem i tym zmagającym się z łojotokiem skóry.

Co można zrobić z kwiatów chabra?

Świeże płatki chabrów można wykorzystać w kuchni jako dodatek do sałatek czy deserów. Ale same płatki (bez koszyczków) warto też ususzyć. Można z nich zrobić leczniczą herbatkę, która zadziała moczopędnie, antybakteryjnie, żółciopędnie, przeciwzapalne i przeciwgrzybiczo.

Kwiaty chabrów można też dodawać do mieszanek herbacianych (np. do mieszanki czarnej herbaty i suszonych płatków nagietka). Z suszonych płatków można też zrobić napary do stosowania zewnętrznego. Tonik chabrowy (wystarczy zalać płatki wrzątkiem na 15 minut, a potem odcedzić i ostudzić) pomoże przy cerze naczynkowej i trądziku, a płukanka do włosów doda blasku i zadziała przeciwłupieżowo. Naparem z chabrów można też przemywać oczy przy zapaleniu spojówek.

Jeśli przyjmujesz na stałe jakiekolwiek leki, ziołowe terapie skonsultuj z lekarzem, ponieważ zioła mogą wchodzić w interakcję z lekami i zaburzać ich działanie.

