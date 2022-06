Jak prawidłowo mrozić truskawki? Wiele osób popełnia jeden błąd

Mrożenie to jedna z najzdrowszych form przechowywania żywności. Pozwala zachować większość cennych składników, a mrożone produkty nie tracą swoich walorów smakowych. Truskawki, ale też inne owoce jagodowe, to idealny do mrożenia produkt.

Jak mrozić truskawki?

Na przygotowanie mrożonych truskawek warto znaleźć czas, aby rzeczywiście cieszyć się idealnie zamrożonymi i nieposklejanymi owocami. Do mrożenia koniecznie wybierz owoce jędrne, bez żadnych uszkodzeń. Po umyciu, owoce z szypułkami, należy rozłożyć na papierowym ręczniku i dobrze osuszyć. Dopiero w tym momencie możemy usunąć szypułki. Tak przygotowane owoce najpierw rozkładamy na tackach i w taki sposób mrozimy. Mrożenie od razu całych pojemników wypełnionych owocami to najczęstszy błąd.

Dopiero kiedy owoce zamarzną, przekładamy je do szczelnych pojemników lub zamykanych woreczków i w ten sposób przechowujemy. Tak zmrożone owoce nie posklejają się i bez trudu wyjmiesz tyle truskawek, ile akurat będzie ci potrzebne.

Truskawki najlepiej mrozić w temperaturze -18 stopni Celsjusza. Warto zadbać, aby nie była niższa, bo wówczas owoce stracą więcej witamin. Na przykład przy temperaturze ok. -12 stopni to utrata aż o 20 procent więcej witaminy C, niż przy mrożeniu w -18 stopniach.

Inne sposoby na mrożenie truskawek

Tradycyjne mrożenie to nie jedyna opcja. Truskawki w parze z zamrażarką dają wiele możliwości. Co jeszcze można zrobić?

Truskawkowy lód. Kostki lodu z całą truskawką lub jej kawałkiem to świetny sposób na oryginalne chłodzenie drinków. W pojemniku na lód wystarczy ułożyć owoce i zalać wodą. Do truskawek można dołożyć inne owoce jagodowe lub listki mięty.

Truskawki przed zamrożeniem trzeba zmiksować na gładki mus (najlepiej jeszcze przetrzeć potem przez gęste sito). Mus poporcjuj i zamrażaj. Mus można dosłodzić. Zamrożony w kubeczku można jeść niczym lody. Truskawki w syropie. Z wody i cukru (proporcje mniej więcej litr wody i 400-500 g cukru) zrób syrop – wystarczy cukier rozpuścić we wrzącej wodzie. Kiedy wystygnie, zalej nim truskawki już ułożone w pojemnikach do mrożenia i odstaw do lodówki na dobę. Po tym czasie zamrażaj. Pamiętaj, że pod wpływem mrożenia płyn powiększy swoją objętość – pojemniki zamknij dopiero po zamrożeniu. Z truskawek w syropie szybko przygotujesz np. pyszny kompot.

Jak długo można przechowywać mrożone truskawki?

Według zaleceń opracowanych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), świeże owoce i warzywa można przechowywać w zamrażarce od 6 do 12 miesięcy. To oznacza, że możesz cieszyć się smakiem truskawek przez cały rok.

W jaki sposób rozmrażać truskawki?

Nie rozmrażaj truskawek w temperaturze pokojowej, bo to sprzyja namnażaniu bakterii. Najlepiej rozmrażać truskawki w lodówce – na najniższej półce chłodziarki. WAŻNE: Rozmrożonych owoców nie wolno ponownie zamrażać.

