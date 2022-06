Kasztany – właściwości lecznicze

Kasztany kojarzymy z jesienią. Owoce kasztanowca zwyczajnego często zbierane są przez dzieci w parkach. Warto wiedzieć, że choć mogą one pobudzać kreatywność, zachęcając do budowy kasztanowych ludzików i zwierząt, to są też niebezpieczne. Z tego względu wskazany jest nadzór nad bawiącymi się kasztanami dziećmi, bo nasiona kasztanowca zwyczajnego są trujące. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych np. psów. Jak wykorzystać przyniesione do domu kasztany, aby poprawić stan zdrowia? Jest na to kilka sposobów, jednak wcześniej warto poznać lecznicze właściwości owoców kasztanowca zwyczajnego.

Kasztanowiec zwyczajny i kasztan jadalny – czy to ta sama roślina?

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) i kasztan jadalny (Castanea sativa) to dwie różne rośliny. Choć ich owoce, które są także nasionami, mogą na pierwszy rzut oka wyglądać podobnie, to znacząco się różnią pod względem składu chemicznego oraz zastosowania. Kasztanowiec zwyczajny i kasztan jadalny nie są ze sobą spokrewnione. Kasztanowiec zwyczajny rośnie w polskich parkach i ogrodach; kasztan jadalny rzadko spotykany jest w naszej najbliższej przestrzeni – drzewo to możemy podziwiać m.in. w ogrodach botanicznych oraz arboretach.

Kasztan jadalny – co warto wiedzieć?

Kasztan jadalny (Castanea sativa) to roślina z rodziny bukowatych, która pochodzi z okolic Morza Śródziemnego. Owoce kasztana jadalnego słyną ze swoich właściwości odżywczych i walorów smakowych. Możemy skosztować ich np. we Francji i we Włoszech, chociaż w większych miastach w Polsce, coraz częściej, natrafimy na uliczne stoiska z tą przekąską. Pieczone, gotowane, grillowane i smażone kasztany są nie tylko smaczne, ale także zdrowe – stanowią cenne źródło tłuszczów nienasyconych, witamin z grupy B, minerałów, naturalnych antyoksydantów, a także błonnika pokarmowego. Z owoców kasztana jadalnego produkowana jest mączka kasztanowa, która stanowi zdrową alternatywę dla mąki pszennej. Możemy ją wykorzystać np. do wypieku pieczywa i ciast.

Kasztany jadalne nie są bardzo popularne w Polsce, jednak zaczynamy przekonywać się do ich smaku. Ta przekąska także pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia, usprawniając pracę układu nerwowego i układu odpornościowego oraz chroniąc przed nadciśnieniem tętniczym.

Kasztanowiec zwyczajny – co warto wiedzieć?

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) jest rośliną z rodziny mydleńcowatych. Drzewo to licznie występuje na terenie Polski i spotkamy je m.in. w parkach oraz w ogrodach. W medycynie naturalnej od wielu wieków wykorzystywane są właściwości lecznicze kasztanowca zwyczajnego. Wyciągi z kasztanowca stosowane są także w przemyśle kosmetycznym.

W celach leczniczych stosowane są nie tylko owoce kasztanowca, ale także jego kora, liście i kwiaty. Niektóre z prozdrowotnie działających preparatów możemy przygotować w domu, jednak musimy wiedzieć, że owoce kasztanowca trzeba przetwarzać, zanim dojrzeją. Możemy z nich przygotować np. leczniczą nalewkę lub maść na żylaki, siniaki i obrzęki.

W aptekach i sklepach zielarskich dostępne są różne preparaty z wyciągiem z kory, kwiatów, owoców i liści kasztanowca, które możemy stosować profilaktycznie oraz w celach leczniczych. W przemyśle kosmetycznym ekstrakty z kasztanowca stosowane są do produkcji np. kremów do cery naczyniowej.

Kasztanowiec – właściwości lecznicze

Kasztanowiec zwyczajny słynie z pozytywnego wpływu na naczynia krwionośne oraz krążenie krwi. Co więcej, kasztany podobno pochłaniają szkodliwe promieniowanie, które emitują np. urządzenia elektroniczne i cieki wodne. Ekstrakty z kasztanowca są źródłem aescyny, która jest związkiem o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Znajdziemy w nich także m.in. kwercetynę, kaempferol i inne związki flawonoidowe, garbniki, kumaryny oraz fenolokwasy. W nieprzetworzonych kasztanach oraz liściach, korze i kwiatach kasztanowca znajdują się także trujące związki m.in. eskulina, dlatego nie nadają się one do spożycia oraz zastosowania bez wcześniejszej obróbki.

Kasztany na lecznicze nalewki zbiera się w lipcu, zanim dojrzeją i spadną z drzewa. Przetwarza się je razem z zielonymi łupinami, czyli podobnie jak w przypadku przygotowywania nalewek z młodych orzechów włoskich.

Możemy znaleźć różne „patenty” na pozbycie się trujących związków w celu przygotowania owoców kasztanowca do spożycia. Lepiej ich nie próbować i zadowolić się smakiem kasztanów jadalnych, które na pewno nie zaszkodzą naszemu zdrowiu, o ile nie przesadzimy z ich ilością, bo wówczas mogą spowodować ból brzucha z przejedzenia.

Kasztany – właściwości lecznicze

Lecznicze właściwości kasztanów możemy wykorzystać na kilka sposobów. Pozyskiwane z nich cenne wyciągi lecznicze są stosowane doustnie w formie tabletek, a także stanowią składnik wykorzystywany do produkcji maści i żeli na żylaki, obrzęki i skurcze łydek, które są objawem przewlekłej niewydolności żylnej.

Preparaty z wyciągiem z kasztanowca zwyczajnego wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, zwiększając ich elastyczność, usprawniają krążenie krwi, zapobiegają powstawaniu pajączków i żylaków, zmniejszając skłonność do zwiększonej krzepliwości krwi, która przekłada się na zwiększenie ryzyka rozwoju zapalenia żył oraz zakrzepicy. Ekstrakty z kasztanowca są również stosowane na problemy trawienne oraz hemoroidy.

Preparaty z wyciągiem z kasztanowca stosowane są w celach terapeutycznych m.in. w początkowej fazie rozwoju niewydolności żylnej, a także jako terapia wspomagająca leczenie zaawansowanej postaci choroby. Warto wiedzieć, że przewlekła niewydolność żylna, która prowadzi do rozwoju żylaków, jest chorobą występującą rodzinnie. Aby ograniczyć np. niekorzystny wpływ na zdrowie siedzącego trybu życia, który jest jednym z czynników zwiększających ryzyko powstawania zmian w naczyniach krwionośnych, można stosować miejscowo działające preparaty z wyciągiem z kasztanowca w celach profilaktycznych. Pomagają one usprawnić krążenie krwi w kończynach dolnych, redukują pojawiające się obrzęki oraz ból i uczucie ciężkości nóg.

Kiedy warto sięgnąć po tabletki lub maść z wyciągiem z kasztanowca?

Przewlekła niewydolność żylna to poważna choroba, która może zacząć rozwijać się już w stosunkowo młodym wieku. Zdarza się, że pierwsze pajączki i niewielkie żylaki pojawiają się jeszcze przed 30. rokiem życia i bywają bagatelizowane, co nasila uciążliwe dolegliwości. Na problemy z krążeniem w kończynach dolnych wskazują nie tylko pojawiające się na stopach, łydkach, pod kolanami i na udach fioletowe i czerwone żyłki oraz zgrubienia. Czasami brak jest widocznych oznak problemów z naczyniami krwionośnymi, jednak wskazują na nie m.in.:

częste obrzęki kończyn dolnych,

ból i uczucie ciężkości nóg,

uczucie swędzenia i pieczenia skóry,

uciążliwe skurcze łydek i stóp, które nasilają się w nocy,

mrowienie i cierpnięcie nóg.

W leczeniu żylaków stosowane są zarówno metody konwencjonalne, jak i metody naturalne. Wczesne rozpoczęcie stosowania preparatów z wyciągiem z kasztanowca pomaga uniknąć zaostrzenia się objawów i postępu choroby oraz redukuje ryzyko wystąpienia zapalenia żył, a także tworzenia się zakrzepów.

Czy kasztany to naturalne odpromienniki?

Od dawna wykorzystywane są nie tylko lecznicze właściwości kasztanów. Te niepozorne, brązowe nasiona mają podobno zdolność pochłaniania promieniowania, które w niekorzystny sposób oddziałuje na nasze zdrowie. Mają one także chronić przed szkodliwym promieniowaniem żył wodnych, które może powodować problemy ze snem oraz być przyczyną np. przewlekłego bólu głowy.

Pokolenie naszych dziadków i pradziadków wykorzystywało wyjątkową moc kasztanów w celu ochrony przed promieniowaniem cieków wodnych, wkładając oczyszczone z łupin owoce kasztanowca zwyczajnego do płóciennego worka i umieszczając je pod łóżkiem lub pod poduszką. Kasztany pochłaniają szkodliwe promieniowanie – potwierdziły to niektóre badania np. badania prowadzone przez Japońskich naukowców. Choć możemy nie wierzyć w ich wyjątkową moc, to warto położyć kilka kasztanów w pobliżu sprzętu elektronicznego np. telewizora, komputera, routera Wi-Fi, bo na pewno nam to nie zaszkodzi, a może jedynie poprawić samopoczucie i nieco oczyścić nasze otoczenie z negatywnej energii. Kasztany, które stosujemy jako odpromienniki powinny być systematycznie wymieniane co kilka tygodni.

Czytaj też:

Kasztan pod poduszką pomaga na sen. Prawda czy mit?Czytaj też:

Lubisz jesień i słodycze? Pora na... babeczki z żołędzi!