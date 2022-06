To prawdopodobnie najzdrowsze lody świata. Wystarczą dwa składniki

Lody bananowe są od kilku lat hitem na blogach poświęconych zdrowemu odżywianiu czy na blogach wegańskich. Ich zrobienie jest dziecinnie proste. To lody bez dodatku cukru, a wersji z masłem orzechowym czy owocami są stuprocentowo roślinne i mogą je jeść osoby z nietolerancją laktozy.

Jak zrobić lody z mrożonych bananów?

Jeśli raz spróbujesz tych lodów, już zawsze będziesz mieć w zamrażarce zapas mrożonych bananów. To one są podstawą deseru. Banany trzeba pokroić w plastry i zamrozić. Jeśli masz już mrożone banany, zrobienie deseru zajmie kilka minut.

Jeśli mrozisz banany, warto plastry rozłożyć na tacce lub papierze, a dopiero po zamrożeniu wrzucić do pojemników lub szczelnych woreczków. Dzięki temu nie posklejają się. Aby zrobić lody, wystarczy zmiksować mrożone banany z drugim składnikiem.

Lody z bananów i masła orzechowego

To chyba najbardziej znana wersja tego deseru. Możesz ustalić ulubione proporcje, ale standardowo to łyżka masła orzechowego na jednego banana. Mrożone banany po prostu wystarczy zmiksować na gładko z masłem orzechowym. Do deseru można dodać szczyptę soli lub odrobinę soku z cytryny. Lody trzeba podawać od razu. Dobrze smakują podawane ze świeżymi owocami lub orzechami.

Jako ciekawostkę można dodać, że lody z bananów i masła orzechowego można także podawać bezpiecznie... psom! To naturalne lody bez cukru, a zarówno banany, jak i masło orzechowe są lubiane przez większość czworonogów i co najważniejsze – nie zaszkodzą im.

Lody z bananów i jogurtu lub owoców

Do mrożonych bananów dobrze pasują owoce jagodowe. Wystarczy zmiksować mrożone banany na przykład ze świeżymi jagodami. Inna wersja to lody jogurtowe. Na jednego mrożonego banana wystarczy łyżka jogurtu naturalnego. Taki deser można modyfikować. Jeśli chcesz, aby był słodszy, dodaj cynamon lub np. syrop klonowy. Możesz też dodać wiórki kokosowe lub gorzkie kakao, aby uzyskać lody czekoladowe czy kokosowe.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany są źródłem cennych witamin i innych składników niezbędnych dla funkcjonowania organizmu. To przede wszystkim bogate źródło potasu, ale też magnezu, wapnia, jodu i fosforu. Warto pamiętać, że osoby chore na cukrzycę nie powinny wybierać bardzo dojrzałych owoców (choć te są lepsze do deserów, bo naturalnie słodsze). Mniej dojrzałe banany również można mrozić i wykorzystać do zrobienia lodów.

Banany poprawią nastrój, pomogą uregulować ciśnienie krwi, sprzyjają też urodzie i dbaniu o zdrową sylwetkę. Są zdrową przekąską dla osób aktywnych i uprawiających sport.

