Czy można pić kawę w upały? Jest granica, o której trzeba wiedzieć

Aby dobrze nawodnić organizm najlepiej pić wodę. To jednak nie oznacza, że w upalne dni trzeba rezygnować z kawy. Warto jednak pamiętać o bezpiecznych dawkach kofeiny.

Ile kawy można wypić w upał?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy organizm inaczej reaguje w upał na działanie kofeiny. Zależy to od płci, wieku, przyjmowanych leków, chorób i wielu innych czynników (np. aktywności fizycznej). Dlatego warto słuchać swojego organizmu, ale jednocześnie nigdy nie przekraczać 5 filiżanek, czyli 400 mg kofeiny dziennie. Tę ilość uznano za bezpieczną dla organizmu. 3 do 5 filiżanek na co dzień to tzw. umiarkowana ilość kawy, która może wpływać pozytywnie na wiele funkcji w organizmie, a nawet wspierać profilaktykę chorób cywilizacyjnych – kawa m.in. może zmniejszać ryzyko cukrzycy.

Kawa dla wakacyjnego relaksu

Latem rośnie popularność kaw mrożonych, takich jak frappe czy freddo, a także wszelkiego typu innowacji, jak popularny ostatnio napój kawowy cold brew. Niektórzy chętnie sięgają wtedy po kawowe desery (kawę z czekoladą, bitą śmietaną itd.), choć nie brakuje też amatorów klasycznego, gorącego naparu, a przyzwyczajeni do upałów Włosi twierdzą, że na lato nie ma nic lepszego, niż szybkie espresso. Niezależnie od tego, który rodzaj kawy najbardziej nam odpowiada o tej porze roku, chwila dla siebie z kawą może być świetną formą wakacyjnego relaksu. Z jednej strony już sama przerwa na kawę to okazja do odpoczynku, z drugiej – kawa relaksuje nas swoimi aromatami. W wyniku prażenia ziaren kawowca wytwarza się aż 40 aromatów, które podczas picia docierają do mózgu. Tam stymulują nasz układ limbiczny, odpowiedzialny za odbiór smaków i zapachów, a także powiązany z emocjami. Badania dowiodły, że picie kawy przywołuje miłe wspomnienia, podobnie zresztą jak już samo otwieranie opakowania z kawą czy jej parzenie. Zapach kawy działa relaksująco i odprężająco, a nieduże ilości spożywane regularnie w ciągu dnia poprawią nastrój.

Czytaj też:

Czy kawa cold brew jest zdrowa? Odpowiedź może cię zaskoczyć