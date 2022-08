Jagoda goji – właściwości, skutki uboczne i przeciwwskazania

Egzotyczne owoce, które rosną w nieskażonych rejonach globu, od dawna cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób stosujących zdrową dietę, a także naukowców, którzy stale poszukują produktów o prozdrowotnym działaniu. Nie bez przyczyny na liście super żywności znalazły się jagody goji (Lycium barbarum L.), inaczej owoce kolcowoju pospolitego, kolcowoju szkarłatnego i kolcowoju tybetańskiego. Kolcowój szkarłatny to bliski kuzyn chińskiej wilczej jagody, czyli kolcowoju chińskiego (Lycium chinense L.), która od wielu wieków stosowana jest w medycynie naturalnej Wschodu. Badania dowiodły, że najwyższymi wartościami odżywczymi cechują się rosnące z dala od cywilizacji owoce kolcowoju tybetańskiego, które jednak są trudno dostępne na rynku, a jeżeli się pojawiają, to mają bardzo wysoką cenę.

Od wielu lat kolcowój pospolity, którego owoce najczęściej spotkamy w sklepach, uprawiany jest poza swoim naturalnym środowiskiem. Od niedawna krzewy kolcowoju dostępne są w niemal każdym centrum ogrodniczym, dzięki czemu możemy cieszyć się smakiem i prozdrowotnymi właściwościami samodzielnie uprawianych jagód goji. To doskonały sposób, aby włączyć do diety te bardzo zdrowe owoce oraz uniknąć ryzyka związanego z zakupem jagód goji, które są sztucznie konserwowane w celu przedłużenia ich trwałości i zabezpieczenia przed rozwojem pleśni podczas długiej podróży do Polski z Chin, Japonii, Korei oraz niektórych krajów Europy, gdzie są uprawiane na masową skalę.

Co warto wiedzieć na temat jagód goji?

Jagody goji to niepozorne owoce, w których drzemie ogromna moc. Choć nie wyróżniają się pod względem wyglądu, to czerwone diamenty Wschodu są prawdziwą skarbnicą m.in. witamin, składników mineralnych, karotenoidów oraz aminokwasów egzogennych, które musimy uwzględnić w naszej diecie, bo nie są one naturalnie syntetyzowane w ludzkim organizmie. Wysokie wartości odżywcze jagód goji sprawiają, że w pozytywny sposób wpływają na funkcjonowanie organizmu, m.in. redukując wolne rodniki tlenowe i spowalniając procesy starzenia się organizmu oraz dostarczając związki niezbędne do przebiegu podstawowych reakcji biologicznych.

Spożywanie jagód goji to jeden ze sposobów na dostarczenie do organizmu niezbędnych mu związków odżywczych w naturalnej i najłatwiej przyswajalnej postaci. Warto jednak pamiętać, że na wartości odżywcze jagód goji oraz innych owoców, nie tylko egzotycznych, wpływa sposób ich uprawy. Najwyższe wartości odżywcze ma żywność nieprzetworzona, wolna od szkodliwych dodatków chemicznych m.in. konserwantów oraz aromatów i sztucznych barwników. Ważne jest także to, w jaki sposób uprawiane są rośliny, których owoce i inne części spożywamy. Na stan naszego zdrowia najlepiej wpływają produkty z ekologicznych upraw, w których nie są stosowane nawozy sztuczne np. pestycydy.

Obecnie w niemal każdym sklepie spożywczym lub sklepie zielarskim możemy kupić suszone jagody goji, a także przetwory z jagód goji np. soki, dlatego włączenie owoców kolcowoju do codziennej diety staje się bardzo proste. Co więcej, jagody goji to owoce, które możemy uprawiać w ogrodzie lub w pojemnikach na balkonie i tarasie, zyskując dostęp do świeżych jagód. Możemy z nich przygotować własne przetwory lub wysuszyć i dodawać do codziennie spożywanych potraw. Krzew kolcowoju rośnie i owocuje w naszej strefie klimatycznej, co może zachęcić nas do samodzielnej uprawy jagód goji, które są świetnym dodatkiem np. do owsianki, koktajli, deserów i mogą być spożywane jako alternatywa dla słodkich i słonych przekąsek.

Ważne! Nie należy spożywać niedojrzałych jagód goji! Najlepiej świeże owoce przetworzyć, przygotowując z nich sok lub dżem, bądź poddawać suszeniu. W formie suszonej mogą być dodawane do potraw, a także służyć w celu przygotowania zdrowych herbat ziołowych.

Jagody goji zawierają cenne związki odżywcze i są bardzo zdrowe, jednak nie każdy może korzystać z ich właściwości. Owoce te nie powinny być spożywane np. przez kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz osoby, które przyjmują leki o działaniu przeciwzakrzepowym. Warto także wiedzieć, że jagód goji nie możemy spożywać w dużej ilości. Ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego nie powinno przekraczać się dziennej zalecanej ilości spożycia jagód goji, która została ustalona na 5-12 g.

Jagoda goji – wartości odżywcze

Jagody goji są zaliczane do grupy superżywności, bo wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami odżywczymi. Dzięki nim pozytywnie wpływają na stan naszego zdrowia oraz wspomagają funkcjonowanie organizmu, redukując przyczyny i objawy wielu chorób. Jagody goji to nasza tajna broń m.in. przeciwko chorobom cywilizacyjnym, do których zaliczamy m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową oraz otyłość.

Fitoterapia z wykorzystaniem naturalnych związków odżywczych oraz związków, które usprawniają funkcjonowanie organizmu, np. redukując wysoki poziom cholesterolu LDL, który nazywany jest „złym” cholesterolem oraz podnosząc poziom „dobrego” cholesterolu HDL, jest obecnie jednym z polecanych sposobów wspierania zdrowia.

Jak już zostało wspomniane, jagody goji są źródłem wielu ważnych dla naszego zdrowia witamin, minerałów, karotenoidów i aminokwasów, jednak w ich składzie znajdziemy także inne związki o potwierdzonym badaniami pozytywnym wpływie na stan zdrowia oraz funkcjonowanie organizmu. Jagody goji są źródłem witaminy C, witamin z grupy B, żelaza, cynku, miedzi, selenu, wapnia i fosforu. W niepozornych z wyglądu owocach goji znajdziemy również węglowodany, nienasycone kwasy tłuszczowe, polifenole, a także bioaktywny kompleks polisacharydowy LBP, który ma udowodnione działanie przeciwutleniające i antynowotworowe. Kompleks polisacharydowy LBP pomaga także redukować zły cholesterol oraz nadciśnienie tętnicze.

Owoce goji, szczególnie suszone jagody goji, są dość kaloryczne – 100 g jagód goji to około 350 kcal, jednak są to tzw. zdrowe kalorie. Jagody goji są również bogatym źródłem białka i aminokwasów – w 100 g jagód goji znajduje się aż 25 g białka. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego sprawia, że jagody goji zapewniają długie uczucie sytości, regulując funkcjonowanie jelit oraz przyśpieszając przemianę materii. Ważne! Zarówno niedobór błonnika pokarmowego w diecie, jak i jego nadmiar szkodzi zdrowiu, dlatego należy przestrzegać zaleceń dotyczących dziennego spożywania jagód goji.

Suszone owoce goji, świeże jagody i przygotowywane z nich przetwory to cenne źródło ważnych składników odżywczych, dlatego ich spożywanie polecane jest np. w stanach osłabienia organizmu. Suszone jagody są bardzo łatwo dostępne, dlatego najczęściej goszczą w diecie osób, którym zależy na zdrowym odżywianiu, jednak coraz większą popularnością cieszą się również suplementy diety z jagodami goji.

Jagoda goji – właściwości lecznicze

Jagody goji w pozytywny sposób wpływają na funkcjonowanie organizmu. Od dawna stosowane są w medycynie naturalnej w celu wsparcia leczenia różnych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Właściwości jagód goji potwierdzono badaniami naukowymi, które dowiodły, że jagody goji:

hamują oksydacyjne uszkodzenia wątroby, do których dochodzi na skutek stosowania niezdrowej diety;

usprawniają regenerację starych komórek organizmu;

obniżają poziom cukru we krwi;

wspomagają odchudzanie;

wspomagają zdrowie oczu;

usprawniają wytwarzanie hormonów.

O prozdrowotnych właściwościach jagód goji decyduje ich bogaty skład. Jagody goji skutecznie chronią organizm przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki tlenowe, a także okazują się skuteczną bronią przeciwko m.in. cukrzycy, nadciśnieniu, hiperlipemii i otyłości. Pozytywny wpływ jagód goji na organizm nie ogranicza się jednak do wspomagania leczenia często diagnozowanych schorzeń, które związane są ze stosowaniem niewłaściwie skomponowanej diety, bo owoce te odżywiają organizm, wspierają układ odpornościowy oraz spowalniają procesy jego starzenia, pozwalając na uzupełnienie niedoborów żywieniowych.

W jagodach goji znajdziemy witaminy i minerały, których często brakuje w naszej codziennej diecie, dlatego warto sięgać po te owoce. Możemy dodawać je np. do ziołowych i owocowych naparów, ryżu, domowych wypieków, koktajli, owsianki, muesli, a także np. domowych batonów zbożowych lub spożywać jako przekąskę pomiędzy posiłkami. Warto także przygotować sok, dżem lub marmoladę z dojrzałych owoców goji.

Jagody goji – skutki uboczne i przeciwwskazania

Ze względu na wysoką zawartość aktywnych związków jagody goji mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Osoby przewlekle chore powinny skonsultować spożywanie jagód goji lub przyjmowanie zawierających je suplementów z lekarzem. Po owoce goji nie powinny sięgać np. osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią. Z lekarzem warto skonsultować również podawanie jagód goji małym dzieciom.

Bezwzględnie należy przestrzegać zalecanej porcji spożycia jagód goji, bo spożywane w nadmiarze mogą powodować np. dolegliwości gastryczne. Nie należy spożywać niedojrzałych owoców goji, które mogą doprowadzić do zatrucia organizmu.

Podsumowanie

Jagody goji to owoce krzewu o nazwie kolcowój pospolity. Najwyższe wartości odżywcze mają jagody goji pochodzące z czystych terenów Tybetu. Jagody goji możemy uprawiać we własnym ogrodzie lub w pojemnikach, bo dobrze czują się w naszej strefie klimatycznej, jednak należy wiedzieć, że do spożycia nadają się jedynie dojrzałe owoce. W sklepach dostępne są przede wszystkim suszone jagody goji oraz przetwory z owoców kolcowoju. Warto przed zakupem sprawdzić, czy produkt, który zamierzamy spożywać, nie zawiera sztucznych dodatków np. konserwantów. Dzienne spożycie jagód goji nie powinno przekraczać 5-12 g suszonych owoców.

