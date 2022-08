Chcesz oczyścić organizm i wspomóc zdrowie jelit? Chrup kalarepę i jej liście

Kalarepa to roślina należąca do kapustowatych. Nie zawsze doceniana, a to błąd. Teraz jest na nią sezon i warto to wykorzystać. Kalarepa zawiera liczne witaminy oraz mikro- i makroelementy. To przede wszystkim witaminy A, C, K, witaminy z grupy B, potas, żelazo, luteinę czy błonnik. Warto też pamiętać, że jadalne i bardzo zdrowe są także na liście kalarepy.

Kalarepa oczyszcza organizm

Kalarepa jest znana ze swoich właściwości oczyszczających organizm i wspierających prace jelit. To między innymi dzięki zawartości błonnika. Podobne właściwości ma nie tylko bulwa, ale i wspomniane liście. To z kolei za sprawą chlorofilu, który ma działanie detoksykujące i wspierające pracę wątroby. To nie są jedyne zalety kalarepy. Warto pamiętać, że dzięki zawartości luteiny pomaga utrzymać zdrowy wzrok, dzięki witaminom wspiera odporność i działa pozytywnie na układ nerwowy. Kalarepa pomaga regulować poziom cukru we krwi i wspiera zdrowie serca. Ze względu na zawartość żelaza zalecana jest także przy anemii.

Jak wykorzystać kalarepę w kuchni?

Kalarepę można wykorzystać np. do zrobienia kremowej zupy czy zapiekanek, ale najzdrowsza i najbardziej wartościowa jest na surowo. Wykorzystaj liście kalarepy do zdrowych koktajli, a kawałki bulwy chrup jako zdrową przekąskę w ciągu dnia, pokrojoną w cienkie słupki dodawaj do tortilli. Z kalarepy można też zrobić surówkę (to dobra opcja dla osób, którym ciężko chrupać twarde warzywa) – wystarczy zetrzeć kalarepę na grubych oczkach tarki, dodać ulubione zioła, oliwę i skropić cytryną.

Czy każdy może jeść kalarepę?

Trzeba pamiętać, że mimo swoich zdrowotnych właściwości, kalarepa nie będzie służyć każdemu. Nie powinny jej spożywać w nadmiarze osoby z niedoczynnością tarczycy, u osób z bardzo wrażliwym żołądkiem, surowe warzywo może wywołać dolegliwości gastryczne.

