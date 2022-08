Te produkty przyciągają muszki owocówki. Lepiej dobrze je zabezpiecz

Muszki owocówki pojawiają się latem, gdy chętnie kupujemy świeże owoce. Warto wiedzieć, jakie produkty je przyciągają, by ograniczyć ich bytowanie w naszych domach. Muszki owocówki mogą przenosić bakterie i drobnoustroje, dlatego należy szybko pozbyć się ich z kuchni.

Co trzeba wiedzieć o muszkach?

Muszki owocówki to drobne owady, które żerują na fermentującym się i gnijącym jedzeniu, dlatego najczęściej pojawiają się w kuchni, a także w sklepach spożywczych czy w restauracjach.

Mają około 3 milimetrów długości i lubią składać jaja w pobliżu żywności. Jednorazowo samica składa do 20 jaj, a kolonia muszek może złożyć nawet 500 jaj. To sprawia, że bardzo szybko się rozprzestrzeniają i mogą stworzyć prawdziwą plagę w kuchni.

Gdy latem chętnie kupujemy duże ilości owoców, które lubimy stawiać w otwartych przestrzeniach w kuchni czy pokoju dziennym, możemy szybko zaobserwować fruwające koło nich drobne owady. To znak, że powinniśmy zmienić swoje nawyki, kupować mniej lub nie dopuszczać do gnicia żywności.

Ich obecności sprzyja długie przetrzymywanie niezjedzonej żywności. Dlatego gdy chcemy pozbyć się muszek, powinniśmy chować żywność do lodówki albo kupować jej mniejsze ilości, by owoce nie psuły się i nie gniły na blatach kuchennych czy stołach.

Muszki a zdrowie

Muszki owocówki to szkodniki, które mogą skazić żywność bakteriami, grzybami pleśniowymi i drobnoustrojami. Z tego względu należy je zwalczać i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ich w naszych kuchniach. A gdy się już pojawią, warto jak najszybciej zrobić porządek z żywnością i pozbyć się muszek, stosując sprawdzone, domowe sposoby.

Jakie produkty przyciągają owady?

Muszki lubią słodkie owoce oraz warzywa. Przyciągają je lekko psujące się:

brzoskwinie



nektarynki

śliwki

truskawki

maliny



borówki

arbuz

winogrona

Muszki nie oprą się także nadkrojonym czy nadgniłym warzywom, takim jak:

cukinia



ogórki

pomidory

Jak zapobiegać obecności owadów?

Aby nie dopuścić do pojawienia się muszek owocówek w domu, należy zawsze:

myć owoce po ich zakupie

przechowywać je w lodówce

chować do pojemników lub zakrywać specjalnymi kloszami

nie zostawiać niczego na blatach kuchennych ani na stole

nie zostawiać otwartych soków owocowych, wina ani piwa

nie zostawiać otwartych słoików z dżemem

regularnie wyrzucać śmieci

Konieczne jest również regularne przeglądanie owoców i wyrzucanie tych, które zaczęły się psuć. Warto także robić mniejsze zakupy i kupować jedynie tyle żywności, ile jesteśmy w stanie zjeść. Należy też pamiętać o myciu szuflad w lodówce, koszy na śmieci i miejsc, gdzie przechowujemy żywność.

Jak pozbyć się muszek?

Aby pozbyć się muszek z domu, oprócz regularnego sprzątania, warto zrobić pułapkę z octu jabłkowego. Poleca ona na wlaniu octu do pojemniczka, dodaniu kilku kropel płynu do mycia naczyń i zostawieniu go na blacie kuchennym. Zapach zwabi muszki, które utopią się w pułapce.

Dobrym sposobem jest również postawienie w kuchni kadzidełka z olejkiem eterycznym bądź skropienie nim jakiegoś miejsca w kuchni. Olejek lawendowy, z tymianku czy rozmarynu powinny skutecznie odstraszyć nie tylko muszki owocówki, ale również ewentualne meszki i inne owady. Trzeba jednak pamiętać, że zapach olejków jest bardzo intensywny i wystarczą dosłownie 2 krople, by spełnił swoją funkcję.

W walce z muszkami sprawdzają się także... suszarka do włosów oraz odkurzacz. Rurą od odkurzacza możemy wciągnąć fruwające muszki. Jeśli dodatkowo wyrzucimy wszystkie gnijące owoce, a pozostałe w domu okazy dokładnie umyjemy, by pozbyć się ewentualnych jaj, powinniśmy mieć spokój z muszkami.

Czytaj też:

Po co człowiekowi woda? Ta lista zmobilizuje cię do regularnego sięgania po wodęCzytaj też:

Co odstrasza komary? Mugga sposób na komary, kleszcze i meszki.