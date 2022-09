Czy kawa pomaga wytrzeźwieć? Oto 7 najpopularniejszych mitów o kawie

Kawa nie tylko budzi, ale i skutecznie poprawia nastrój. Z tych powodów wielu kawoszy nie wyobraża sobie dnia bez ukochanego napoju. Badania naukowe potwierdzają, że wypijanie kilku filiżanek kawy dziennie służy zdrowiu. Co w takim razie z popularnymi twierdzeniami o szkodliwości kawy?

7 najpopularniejszych mitów o kawie

Czy kawa uzależnia? Czy zwiększa ryzyko nowotworów i wypłukuje magnez? A może warto ją wypić, aby szybciej wytrzeźwieć? Odpowiedzi na te pytania mogą być dla wielu zaskoczeniem.

Mit 1: Picie kawy uzależnia



Zawarta w kawie kofeina nie pobudza obszaru mózgu odpowiedzialnego za uzależnienia. Po kawę sięgamy chętnie i regularnie z powodu jej działania pobudzającego i stymulującego. Kawa to także produkt, który oddziałuje na zmysły, głównie smaku i węchu, oraz emocje.



Mit 2: Kawa pomaga wytrzeźwieć



Picie kawy nie ma wpływu na metabolizm alkoholu i nie pomaga w szybszym trzeźwieniu. Nie zaleca się też łączenia kawy z alkoholem, gdyż może to zaburzyć percepcję trzeźwości i doprowadzić do przedawkowania alkoholu.



Mit 3: Kawa wypłukuje magnez



Bilans jest neutralny: sama kawa jest źródłem magnezu – zawiera go 8 mg w 100, ale mając efekt diuretyczny, powoduje, że część tego magnezu wydalamy.



Mit 4: Kawa podrażnia układ pokarmowy



Nie istnieją powiązania pomiędzy spożywaniem kawy a takimi dolegliwościami układu pokarmowego, jak niestrawność, refluks, choroba wrzodowa czy zapalenie błony śluzowej żołądka.



Mit 5: Kawa powoduje nowotwory



Kawa nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka, natomiast może być powiązana z profilaktyką. Wypijanie 3-5 filiżanek dziennie może zmniejszyć ryzyko nowotworu wątroby i szyjki macicy.



Mit 6: Kawa powoduje nadciśnienie



Kawa wywołuje czasowe pobudzenie, ale jej regularne, umiarkowane spożywanie nie prowadzi do zwiększonego ryzyka nadciśnienia. Cztery filiżanki kawy dziennie mogą mieć działanie ochronne przeciwko nadciśnieniu, szczególnie u kobiet.



Mit 7: Kawa odwadnia organizm



Kawa odgrywa pozytywną rolę w utrzymaniu właściwego bilansu płynów i nie wykazuje właściwości odwadniających. Picie kawy jest jednym ze sposobów dostarczenia organizmowi płynów i nie ma wpływu na ogólną równowagę wodno-elektrolitową człowieka.

Ile kawy dziennie można wypić?

Wiele osób obawia się, że pije zbyt dużo kawy. Przedawkowanie kofeiny jest możliwe. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie, podobnie jak w przypadku liczenia kalorii, pilnowanie normy kofeiny w ciągu dnia. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazuje, że powinno to być nie więcej niż 400 mg kofeiny ze wszystkich źródeł – możemy więc wypić 3-5 filiżanek kawy dziennie, pod warunkiem, że nie przekraczamy dziennego limitu, spożywając dodatkowo inne produkty z kofeiną. To na przykład napoje typu cola, herbata, yerba mate, napoje energetyczne czy czekolada. Warto też pamiętać, że indywidualne reakcje na kofeinę mogą być różne – dlatego warto je uwzględnić w swoich codziennych nawykach żywieniowych.

