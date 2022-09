Żelatyna na stawy – czy działa? Poznaj jej właściwości i sposób przygotowania

Żelatyna spożywcza dostępna jest w każdym sklepie spożywczym. Niegdyś była często stosowanym w kuchni produktem, który był niezbędny np. podczas przygotowywania niektórych przetworów i deserów. Dziś rzadziej korzystamy z żelatyny, jednak ma ona wiele cennych właściwości, które warto poznać.

Żelatyna to produkt spożywczy, który w ostatnich kilkunastu latach znacząco stracił na popularności. Miało to związek m.in. z chorobą szalonych krów (BSE), która jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Przenosi się przez obecne w produktach pochodzenia zwierzęcego priony, które są wyjątkowo odporne na działanie czynników niszczących, czyli m.in. różnych sposobów obróbki. Zagrożeniem dla zdrowia w przypadku choroby szalonych krów są produkty pochodzenia zwierzęcego, które powstają m.in. z mięsa i chrząstek wołowych. Do takich produktów zalicza się żelatyna wołowa. Inne rodzaje żelatyny produkowane są z ryb oraz wieprzowiny.

Żelatyna spożywcza od niedawna powraca do łask, stając się sposobem na poprawę zdrowia oraz wyglądu skóry, włosów i paznokci. Żelatyna spożywcza jest m.in. jednym ze skutecznych sposobów na naturalną walkę ze schorzeniami stawów oraz stanowi ważny element ich profilaktyki. Moda na powrót do naturalnych kuracji, które pozwalają wspomóc funkcjonowanie organizmu, sprawiła, że żelatyna znowu zaczęła znikać ze sklepowych półek. Dodawanie jej do potraw, a także picie żelatyny to nie jedyne ze sposobów wykorzystania tego produktu. Obecnie żelatyna stosowana jest również do laminowania włosów, pozwalając sporo zaoszczędzić na zabiegach kosmetycznych, które można wykonać w salonach fryzjerskich, a także w celu poprawy zdrowia i wyglądu paznokci oraz skóry.

Żelatyna rzeczywiście działa w pozytywny sposób na organizm, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat tego produktu spożywczego.

Czym jest żelatyna? Czy żelatyna pomaga?

Jak już zostało wspomniane, żelatyna to produkt pochodzenia zwierzęcego, który ma właściwości żelujące. Stanowi mieszaninę białek i peptydów; żelatynę produkuje się z kości, skóry i chrząstek, co sprawia, że nie jest to produkt wegański. Żelatyna dostępna jest w formie proszku, płatków i listków, które należy rozpuścić w wodzie. Dzięki żelatynie możemy przygotować np. zimne nóżki, domowe galaretki owocowe i inne desery np. sernik na zimno, a także poprawić stan zdrowia stawów, oraz zadbać o kondycję skóry, włosów i paznokci. Jak widać, żelatyna to bardzo cenny produkt, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać jego potencjał. Jej cena zachęca do eksperymentowania z naturalnymi terapiami – opakowanie żelatyny to koszt zaledwie kilku złotych.

Efekty stosowania żelatyny zostały potwierdzone badaniami naukowymi. W przypadku większości osób jest to w pełni bezpieczny produkt, który nie powoduje skutków ubocznych. Produkt ten jest obecnie pozyskiwany przede wszystkim z wieprzowiny, więc nie grozi zakażeniem chorobą BSE. Jeżeli nie spożywamy produktów pochodzenia zwierzęcego, to naturalnym zamiennikiem żelatyny jest np. pektyna.

Ważne! W sklepach dostępnych jest wiele produktów z żelatyną, która oznaczana jest w ich składzie symbolem E441. To m.in. owocowe żelki, gotowe do spożycia galaretki oraz budynie i inne desery mleczne, jednak oprócz żelatyny mają one także w swoim składzie sporo cukru, a także chemicznych dodatków do żywności, dlatego nie powinny one często gościć w naszym jadłospisie.

Żelatyna spożywcza na stawy – prozdrowotne właściwości żelatyny

Żelatyna jest źródłem łatwo przyswajalnego białka oraz aminokwasów, które naturalnie występują w tkance łącznej. Dzięki temu doskonale sprawdza się w przypadku problemów ze stawami, usprawniając ich regenerację i redukując stany zapalne. Właściwości kolagenu poprawiają regenerację uszkodzonej chrząstki stawowej oraz powodują usprawnienie ich ruchomości. Dotyczy to zarówno stawów, które narażone są na duże obciążenia ze względu na wykonywaną pracę oraz uprawianie sportu, jak i stawów, które ulegają naturalnemu zużyciu na skutek postępujących procesów starzenia się organizmu. Stosowanie żelatyny polecane jest także w celu usprawnienia regeneracji i przyrostu tkanki mięśniowej, dlatego często sięgają po nią osoby, które uprawiają sporty sylwetkowe.

Żelatyna jest produktem naturalnego pochodzenia, jednak dla niektórych osób jej stosowanie może być trudne ze względów etycznych lub religijnych. Warto wiedzieć, że naturalnym zamiennikiem żelatyny, jest pektyna oraz agar. Te substancje roślinne są jednak mniej wartościowe pod względem odżywczym, dlatego nie przynoszą dobrych efektów kuracji w krótkim czasie. Co więcej, pozyskiwany z alg agar jest źródłem trudno przyswajalnej przez człowieka galaktozy, co sprawia, że może powodować np. zaburzenia żołądkowe.

Jak stosować żelatynę na stawy?

Żelatyna to kolagen w czystej formie, który pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie naszych stawów, ale także skórę, włosy i paznokcie. Co więcej, żelatyna polecana jest także przy niektórych dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze i pobudza metabolizm, dlatego coraz częściej polecana jest jako wsparcie kuracji odchudzających.

Chcąc zmniejszyć ból stawów oraz poprawić ich ruchomość, warto jeść żelatynę, pić przygotowany z niej napój lub stosować suplementy na bazie żelatyny.

Najbardziej popularnym sposobem na wsparcie zdrowia stawów oraz dostarczenie do organizmu naturalnych składników, które są obecne w żelatynie, jest picie przygotowanego z niej napoju. Co ważne – nie ma on nieprzyjemnego smaku i zapachu, choć żelatyna produkowana jest z kości, chrząstek i ścięgien.

Żelatyna na stawy: Jak przygotować napój z żelatyny?

Aby przygotować żelatynę na stawy, wystarczy łyżka żelatyny, którą rozpuścimy w ¼ szklanki wody. Napój powinniśmy przygotować wieczorem i pozostawić w temperaturze pokojowej. Żelatynę pijemy rano na czczo. Aby napój zyskał smak, możemy dodać do niego np. odrobinę naturalnego miodu, który także jest źródłem wielu cennych składników odżywczych.

Jeżeli napój z żelatyny nie przypadnie nam do gustu, to produkt ten możemy dostarczać do organizmu w nieco innej postaci. Alternatywą dla picia żelatyny jest częste przygotowywanie np. domowych galaretek z soku owocowego lub domowych żelków, które są zdecydowanie zdrowsze niż te sklepowe.

Co więcej, dzięki żelatynie możemy także przygotować np. warzywne lub mięsne galaretki, które niegdyś były obowiązkową potrawą na każdym domowym przyjęciu oraz imprezie okolicznościowej.

Jak długo pić żelatynę?

Picie żelatyny w celach prozdrowotnych zalecane jest minimum przez miesiąc. Napój należy spożywać codziennie przed pierwszym posiłkiem. Po około 30 dniach picia żelatyny zauważalne są pierwsze efekty jej pozytywnego wpływu na organizm w postaci zwiększenia się ruchomości stawów, a także redukcji dolegliwości bólowych. Po miesiącu kuracji żelatynowej warto zrobić przerwę, która powinna trwać przynajmniej 2 tygodnie.

Żelatyna na stawy, a także na... włosy, skórę i paznokcie

Od niedawna ogromną popularnością cieszą się domowe zabiegi z żelatyną, które pozwalają poprawić wygląd i zadbać o zdrowie włosów, skóry oraz paznokci. Dzięki żelatynie możemy wykonać np. domowy zabieg laminowania włosów, a także przygotować maseczkę, która doskonale odżywia i wygładza skórę. Problemy z paznokciami, które często są związane np. z manicure hybrydowym, możemy rozwiązać, dzięki moczeniu paznokci w ciepłym roztworze wody i żelatyny.

Podsumowując, żelatyna to jeden z naturalnych suplementów diety, którego właściwości znane są i cenione w wielu krajach. Żelatyna stanowi naturalne źródło kolagenu, którego produkcja w ludzkim organizmie systematycznie spada po ukończeniu 30. roku życia. Brak kolagenu objawia się gorszą kondycją skóry, powodując m.in. powstawanie tzw. kurzych łapek w kącikach oczu, a także spowalnia odbudowę chrząstki stawowej. Swoim pacjentom żelatynę polecają m.in. ortopedzi i fizjoterapeuci, bo usprawnia ona naprawę tkanki łącznej, łagodzi ból stawów oraz zwiększa ich ruchomość.

Żelatynę można stosować na ból stawów związany z ich przeciążeniem oraz starzeniem się organizmu, a także na kontuzje stawów, które często dotyczą np. osób wykonujących pracę fizyczną oraz amatorsko i zawodowo uprawiających sport. Żelatynę w proszku, płatkach lub listkach możemy pić bądź dodawać do potraw, które wymagają zagęszczenia np. warzywnych, mięsnych i owocowych galaretek oraz ciast bez pieczenia.

