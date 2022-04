Przepis na żurek wielkanocny. Najlepszą recepturę zdradziła Ania Starmach

Żurek to zupa przyrządzana na bazie zakwasu z mąki. Wielu Polaków nie wyobraża sobie wielkanocnego śniadania właśnie bez żurku. Tradycyjnie podaje się go z białą kiełbasą i kawałkami jajka. Potrawa umieszczona w bułce, zamiast miski będzie wyglądać niezwykle apetycznie i wykwintnie. Wbrew pozorom nie jest trudno stworzyć wielkanocny żurek. Prosty i smaczny przepis podała na swoim blogu Ania Starmach. Wiemy, że niektórzy korzystają z niego co roku!

Przepis na żurek wielkanocny od Ani Starmach

Przepis: Żurek w chlebie Wielkanocny żurek podawany w chlebie z jajkiem i kiełbasą. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 2 marchewki

2 korzenie pietruszki

1 cebula

1 por

1,5 l wody

pół selera

4 białe kiełbasy

4 suszone grzyby

5 ziemniaków

6 jajek ugotowanych na twardo

2 łyżeczki chrzanu

1 łyżeczka majeranku

4 małe okrągłe chleby

sól, pieprz

2 szklanki zakwasu Sposób przygotowania Ugotuj warzywaUmyj i obierz marchewki, pietruszki, cebulę, pora i selera. Zalej wodą i gotuj pod przykryciem przez 40 min. Dodaj pozostałe składnikiWyciągnij warzywa, dodaj pokrojone grzyby, ziemniaki, kiełbasę i majeranek. Gotuj całość 20 minut. Po tym czasie wyciągnij kiełbasę, dodaj przecedzony zakwas, zagotuj, dopraw do smaku chrzanem i majerankiem. Umieść żur w chlebkachChlebki wydrąż, możesz lekko podpiec w piekarniku. Napełnij je żurkiem, podawaj z jajkiem na twardo i kawałkami kiełbasy.

Jak zrobić własny zakwas na żurek?

Dziś w sklepach można kupić gotowy zakwas na żurek wielkanocny. Można również pokusić się o zrobienie go samemu. Tutaj również przepisem podzieliła się Ania Starmach.

Aby przygotować zakwas, wsyp 1 szklankę mąki żytniej razowej do wysokiego naczynia kamionkowego lub szklanego. Zalej ją 1,5 szklanki ciepłej wody, wymieszaj. Dodaj kolejne 1,5 szklanki wody, 3 ząbki czosnku, 3 świeże liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu oraz skórkę z 1 kromki razowego chleba i wymieszaj ponownie. Odstaw w ciepłe miejsce na 3 dni, pamiętając o tym, aby codziennie wymieszać zawartość naczynia.

Smacznego!

