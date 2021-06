Weekendowy cheat meal – przepis na blok czekoladowy

Szukasz szybkiego i łatwego deseru? Wypróbuj przepis na domowej roboty blok czekoladowy, który pokochasz od pierwszego spróbowania. Bo kto z nas nie uwielbia zjeść czasem coś słodkiego?

Przepis na blok czekoladowy

Ten przepis na deser wymaga minimalnych umiejętności kulinarnych, bowiem nie wymaga pieczenia. Wszystko, co musisz zrobić to przygotować krok po kroku przepyszną masę czekoladową i wstawić ją do lodówki w celu schłodzenia.

Składniki na 4 porcje:

1 szklanka kakao w proszku

1/2 szklanki pokruszonych herbatników

5 orzechów nerkowca

5 migdałów

4 orzechy włoskie

1 szklanka cukru pudru

400 ml mleka skondensowanego

5 orzechów włoskich

1 łyżka wiórków kokosowych

Sposób przygotowania:

Krok 1. Rozkrusz orzechy i herbatniki. W średniej wielkości misce wymieszaj: okruchy herbatników, kakao w proszku, cukier puder, migdały, orzechy włoskie i orzechy nerkowca.

Krok 2. Wlej skondensowane mleko do miski i ponownie mieszaj przez kilka sekund, aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Krok 3. Przenieś masę do prostokątnej foremki i wstaw do lodówki na około godzinę. Nie trzymaj pojemnika w zamrażarce.

Krok 4. Udekoruj ciasto z wierzchu wiórkami kokosowymi lub orzechami.

Krok 5. Pokrój na kawałki i podaj na małych talerzykach.

Smacznego!

