Jak zrobić keczup z... truskawek? Przepis na zdrowy dodatek do dań

100 g keczupu to ponad 111 kcal, ale większość dostępnych w sprzedaży pomidorowych sosów zawiera także sporo zbędnego cukru. Jeśli zależy nam na tym, by zadbać o sylwetkę i przygotować prosty zamiennik tego produktu, wystarczy użyć pysznych, świeżych truskawek, by w mgnieniu oka wyczarować obłędnie smaczny dodatek do dań.

Keczup z truskawek – domowy przepis na niskokaloryczny dodatek do dań

Składniki:

świeże pomidory – 1 kg (można je ewentualnie zastąpić pomidorami z puszki)

świeże truskawki – około 200 g

seler naciowy – jedna łodyga pocięta na cienkie plasterki

cebula – wystarczy większa sztuka pokrojona w drobną kostkę

oliwa z oliwek – 2 łyżki

olej do smażenia

ocet balsamiczny – 1 łyżka (można dodać 1 łyżkę sosu sojowego, jeśli lubimy jego smak)

przyprawy: sól, pieprz, cynamon, gałka muszkatołowa, mielone goździki, chilli, papryka wędzona (wedle uznania)

stewia (lub erytrytol) – wedle uznania, jeśli zależy nam na tym, by sos miał nieco słodszy smak (można pominąć ten element)

Jeśli przeszkadza nam skórka z pomidorów, to możemy wyparzyć je wrzątkiem i po chwili usunąć wierzchnią warstwę. Potem pozbywamy się gniazd nasiennych i przecieramy pomidory przez dosyć gęste sito, i razem z pokrojoną cebulą i selerem przekładamy na rozgrzaną patelnię (lub rondel), chwilę podsmażamy, a następnie dusimy przez około 10 minut na małym ogniu (i mieszamy co najmniej kilka razy wszystkie składniki).

W dalszej kolejności dodajemy pokrojone na ćwiartki truskawki i dalej dusimy sos przez około 25-30 minut aż powstanie gęsta, mięsista pulpa. Dodajemy przyprawy, a kiedy pasta nieco ostygnie, włączamy blender i miksujemy wszystko na gładką masę. Warto wcześniej usunąć z sosu goździki, jeśli zdecydowaliśmy się je dodać dla nadania intensywniejszego aromatu.

Na koniec przekładamy keczup z truskawkami do wyparzonych słoiczków, które można przechowywać w lodówce – o ile domownicy nie spałaszują ich zawartości, zanim zdążymy zgromadzić zapasy. Smacznego!

