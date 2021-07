Chałka: jak zrobić domową chałkę? Sprawdzony przepis

Chałka to przysmak najczęściej kojarzony z dzieciństwem. Słodka bułka posmarowana dżemem stanowiła rarytas dla dzieci, które na co dzień nie dostawały słodyczy. Warto przypomnieć sobie ten smak, przygotowując domową, idealnie miękką i lekką jak puch chałkę. Jak to zrobić?

Czym jest chałka?

Chałka to słodka bułka wypiekana z drożdżowego ciasta z dodatkiem kruszonki. Ma ona specyficzny kształt i przypomina duży zapleciony warkocz. W Polsce zadomowiła się dzięki tradycji żydowskiej. Zgodnie z nią chałka to rytualny rodzaj pieczywa, który błogosławi się na początku szabasu.

Wartości odżywcze

Chałka to rarytas, który powinien być traktowany jako deser lub słodkie weekendowe śniadanie, nie zaś jako podstawa diety. Zawiera dużo skrobi, węglowodanów i cukru. Nie ma błonnika, więc nie zapewnia uczucia sytości. Raczej skłania do tego, by za chwilę ponownie sięgnąć po słodką przekąskę.

Można ją jednak przygotować w wersji wegańskiej, stosując zamienniki mąki pszennej i mleka krowiego. Dzięki temu chałka będzie z pewnością o wiele zdrowsza, dostarczy organizmowi witamin i mikroelementów. Dobrym pomysłem jest sięgnięcie po mąkę jaglaną lub orkiszową oraz mleko owsiane, sojowe czy migdałowe.

Tradycyjna chałka wypiekana jest jednak z mąki pszennej i prawdziwego masła. Jest lekka, kaloryczna, ale nie da się ukryć, że pyszna. Domowa chałka dłużej zachowuje świeżość niż kupna i można ją wykorzystać na wiele sposobów.

Poniżej prezentujemy przepis na pyszną domową chałkę oraz na tosty francuskie z chałki.

Przepis na domową bułkę z kruszonką

Domowa chałka może być lepsza od kupnej, bo sami kontrolujemy nie tylko jej składniki, ale również czas pieczenia. Dzięki temu nie spalimy skórki, a prawdziwa chałka powinna być delikatnie chrupiąca, a nie mocno przypieczona.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

7 g suchych drożdży lub 20 g świeżych

1 szklanka ciepłego mleka

100 g masła

5 łyżek cukru

Przygotowanie:

Drożdże zalewamy 2 łyżkami ciepłego (ale nie gorącego) mleka. Dodajemy 1 łyżkę cukru i 2 łyżki mąki. Mieszamy całość i odstawiamy zaczyn do wyrośnięcia w ciepłe miejsce Po 20 minutach zaczyn powinien mocno się spienić. To znak, że można przystąpić do dalszego wyrabiania ciasta Do zaczynu dodajemy resztę mąki, mleka, masło i cukier. Wyrabiamy ciasto bardzo dokładnie. Wyrabianie powinno potrwać minimum 5 minut, ale w przypadku chałki przyjmuje się zasadę, że im dłużej, tym lepiej. Warto więc przedłużyć ten czas Gdy ciasto jest gotowe, odstawiamy je do wyrośnięcia na minimum 2 godziny. W tym czasie ciasto powinno mocno wyrosnąć i kilkukrotnie zwiększyć swoją objętość Po tym czasie ponownie wyrabiamy ciasto i dzielimy je na 3 części. Każdą z nich wałkujemy, by stworzyć pasek, który będziemy zaplatać w warkocz. Z 3 części zaplatamy klasyczny warkocz Chałkę odstawiamy do wyrośnięcia na kolejne 30 minut W międzyczasie przygotowujemy kruszonkę. Zagniatamy 2 łyżki masła z 3 łyżkami mąki i 2 łyżkami cukru Chałkę posypujemy kruszonką i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy przez 25 minut. Gotową chałkę podajemy ze świeżym masłem, konfiturą, dżemem lub powidłami. Smacznego!

Z chałki, która pozostanie na kolejne dni można przygotować pyszne tosty francuskie. Jak je zrobić?

Chałkę kroimy na kawałki Każdy kawałek zanurzamy w mleku, w którym wcześniej rozpuściliśmy odrobinę cukru waniliowego i cynamonu Następnie każdy kawałek wkładamy w rozbełtane jajko Smażymy na rozgrzanej patelni do czasu aż chałka będzie rumiana Takie słodkie tosty podajemy z powidłami, dżemem, miodem lub konfiturą Smacznego!

