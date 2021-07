Jak zrobić bezglutenowe brownie z... malin? Przepis na deser w wersji FIT

100 g malin to tylko nieco ponad 52 kcal – nie dość, że są niskokaloryczne, to mają niski indeks glikemiczny, co sprawia, że mogą się nimi zajadać nawet osoby chorujące na cukrzycę.

Owoce te mogą zapobiegać przeziębieniom, pomagają na bolesne miesiączki, mają właściwości przeciwnowotworowe, a na dodatek można je wykorzystać jako podstawę do stworzenia alternatywnej, nieco zdrowszej wersji brownie – popularnego ciasta stworzonego wedle legendy przez amerykańską bibliotekarkę, której przypadkiem wyszedł bardzo smaczny... zakalec z mięsistym nadzieniem.

Maliny w połączeniu z czekoladą, która – jak potwierdzają najnowsze wyniki badań – może ułatwiać... odchudzanie kobietom przechodzącym menopauzę, mogą sprawić, że w mgnieniu oka uda się nam wyczarować obłędnie smaczny deser.

Jak przygotować banalnie prosty do wykonania smakołyk, który może stać się hitem letnich przyjęć i idealną przekąską (nie tylko) do porannej kawy?

Przepis na zdrowe brownie z malin bez glutenu i bez cukru

Składniki:

250 g malin (mogą być mrożone – wystarczy lekko je rozmrozić przed blendowaniem) + dodatkowo pół szklanki malin (do wykorzystania na kolejnym etapie)

225 g czekolady (lub płatków czekoladowych, które należy roztopić)

30 g kakao w proszku

pół łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

pół szklanki mąki owsianej

Blendujemy na gładką masę maliny, do których dodajemy roztopioną wcześniej czekoladę, a następnie pozostałe składniki.

W dalszej kolejności uzupełniamy nasze ciasto o dodatkowe pół szklanki mrożonych malin i dokładnie mieszamy.

Malinowo-czekoladową masę przekładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę i wkładamy na około 35-40 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.

Po wyjęciu upieczonego brownie należy odstawić je na co najmniej 30 minut do ostygnięcia, by deser nabrał odpowiedniej konsystencji i niemal... rozpływał się w ustach. Smacznego!

