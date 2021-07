Steki z... kalafiora i inne pomysły na grilla bez mięsa. W sam raz na wegetariańską biesiadę

Myślisz, że na grilla nadaje się tylko swojska kiełbasa, tłusta karkówka lub żeberka? Nic bardziej mylnego! Roślinna alternatywa dla tradycyjnych mięs jest całkiem bogata, a na dodatek zawiera sporo wartościowych składników odżywczych.

Jeśli na co dzień stronimy od mięsa, wcale nie musimy zupełnie rezygnować z grillowania. Na ruszt nadają się zarówno warzywa, jak i owoce. Zwykle wiemy, jak smakują na surowo lub po ugotowaniu, wielu z nas nawet nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że mogą być równie smaczne w nieco innej wersji. Nie wszyscy mają świadomość, że na grilla można wrzucić nawet... arbuzy, brzoskwinie, gruszki lub buraczki.

Podpowiadamy, jak szybko wyczarować roślinną ucztę, która z pewnością zadowoli podniebienie niejednego mięsożercy i bez wątpienia wyjdzie wszystkim na zdrowie. Warto sprawdzić kilka propozycji na niskokaloryczne przekąski, które szybko nas nasycą i sprawią, że będziemy się czuć lekko.

Najlepsze pomysły na wege grilla. Jakie warzywa i... owoce można wrzucić na ruszt?

Steki z kalafiora



Jak zrobić steki bez mięsa? Wystarczy pokroić świeży kalafior na płaskie, około 2-centymetrowe plastry i posmarować je z obu stron roztopionym masłem wymieszanym z oliwą i przyprawami.

Po kilku minutach na ruszcie kalafior à la stek powinien się zarumienić. Na koniec można go lekko posolić. Najlepiej podawać go razem z ulubioną sałatką.



Pieczona papryka



Jedni kładą na grilla samą paprykę, inni faszerują ją fetą lub wędzonym tofu – w każdej z proponowanych wersji warzywo to smakuje wyśmienicie.



Szaszłyki z cukinii lub bakłażana



Klasyk dla każdego wegetarianina lubiącego biesiady przy grillu. Wystarczy pokroić cukinię na cienkie plasterki, zwinąć w rulonik i nabić na szpikulec razem z kawałkiem pokrojonej na kawałki papryki, a na koniec oprószyć wszystko ulubionymi przyprawami (zamiast kabaczka można także wykorzystać bakłażana).



Grillowane plastry ananasa



Plasterki ananasa można skropić lekko sokiem z cytryny i wysmarować oliwą. Grillowana wersja tego owocu świetnie smakuje ze szczyptą cynamonu.



Grillowana gruszka i brzoskwinia z serem camembert



Na ruszt można też wrzucić kawałki gruszki i brzoskwini. Owoce te znakomicie komponują się z grillowanym serem camembert i ulubionymi przyprawami.



Grillowane ziemniaki



Bez kartofli z rusztu nie ma żadnego wegetariańskiego grilla! Sposobów na przygotowanie smacznych ziemniaczków jest wiele, ale zwykle sprawdzają się najprostsze metody – wystarczy oprószyć je świeżymi listkami ziół, dodać szczyptę soli i pieprzu oraz trochę oliwy, by nadać im nieco bardziej intensywnego smaku.



Bataty z rusztu



Zamiast ziemniaków możemy też użyć batatów – na grilla nadają się równie znakomicie.



Grillowane buraczki



Dobrze wyszorowane i obrane ze skórki buraczki pokrojone na cienkie plasterki świetnie nadają się na grilla. Wystarczy skropić je oliwą i odrobiną octu winnego, a potem oprószyć je wędzoną papryką lub innymi przyprawami (według uznania) i trzymać na ruszcie do czasu, aż staną się miękkie i... diabelnie smaczne. Najlepiej położyć je na aluminiowej tacce.



Arbuz z grilla z czosnkiem i fetą



Wystarczy pokroić arbuza w trójkątne kawałki o szerokości 2-3 cm i na każdy z nich nałożyć ząbek czosnku, a potem doprawić solą i pieprzem, dodać kilka lisków świeżej mięty oraz odrobinę pokruszonego sera feta. Wszystko skrapiamy oliwą z oliwek i grillujemy na aluminiowej tacce przez około 10-15 minut, aż owoce lekko się skarmelizują (jeśli mamy grilla z pokrywką, można położyć na ruszt same kawałki arbuza z dodatkami).



Pieczarki z serem



Kapelusze pieczarek warto posypać startym serem, dodać nieco soli i pieprzu i grillować na aluminiowej tacce do momentu, aż wierzch serka się roztopi.



Grillowane jabłka z cynamonem



Na ruszt warto też wrzucić zestaw, który doskonale nadaje się na... deser. Smak jabłek doskonale komponuje się z cynamonem.

Ulubione jabłka można albo pokroić na drobne kawałki i posypać cynamonem, albo przekroić je na połówki i grillować na aluminiowej tacce.



Kukurydza grillowana



Bezpośrednio na ruszcie kolby kukurydzy potrzebują około 20 minut na to, by nadawały się do spożycia. Dobrym pomysłem jest także zawinięcie je w kawałek folii aluminiowej i dodanie odrobiny masła lub oliwy wraz z ulubionymi przyprawami, a także solą i pieprzem. Wtedy czas ich przygotowania może być nieco krótszy. Smacznego!Czytaj też:

