Jak zrobić hummus z... bobu? Wypróbuj prosty przepis Nigelli Lawson

Wystarczy zastąpić główny składnik popularnego hummusu – czyli ciecierzycę... bobem, by w mgnieniu oka powstała obłędnie smaczna alternatywa tej potrawy.

Pasta z bobu nie wymaga wiele zachodu, a do grona jej wielbicieli zalicza się sama Nigella Lawson. 61-letnia kulinarna bogini i autorka wielu książek kucharskich poleca banalnie prosty sposób na przygotowanie hummusu z bobu. Jak go zrobić?

Przepis na hummus z bobu wg Nigelli Lawson

Składniki:

600 g świeżego lub mrożonego bobu (łuskanego)

7 ząbków czosnku (obranych i grubo posiekanych)

sok ze świeżo wyciśniętej cytryny (wystarczy jedna lub dwie połówki)

1 gałązka świeżej kolendry

100 ml wody

120 ml oliwy z oliwek

2 łyżki pasty sezamowej (tahini)

sól, pieprz do smaku

Bób wraz z czosnkiem gotujemy pod przykryciem w lekko osolonej, wrzącej wodzie przez około 5-6 minut od czasu do czasu mieszając wszystkie składniki. Potem je odcedzamy i odstawiamy do ostygnięcia. Wcale nie musimy obierać bobu – jeśli jest wystarczająco świeży można zblenować go wraz ze skórką.

Ugotowany i ostudzony bób władamy do melaksera lub rozdrabniamy go na gęstą masę za pomocą zwykłego blendera. Następnie dodajemy do niego sok z połówki cytryny, oliwę z oliwek i 1 łyżkę pasty sezamowej tahini.

Doprawiamy powstałą w ten sposób pastę solą i pieprzem, a na koniec posypujemy ją drobno posiekaną kolendrą. Jeśli chcemy, by smak był nieco bardziej wyrazisty, możemy skropić wierzch sokiem z drugiej połówki soku z cytryny. Smacznego!

Dlaczego bób jest zdrowy? Czemu warto go jeść?

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że niepozorny bób jest znany ludzkości od około... 10 tys. lat. Dzięki wysokiej zawartości białka 7,6 g w 100 g) oraz rozpuszczalnego błonnika wspiera pracę jelit, chroni przed rakiem jelita grubego, wspomaga leczenie anemii i zapobiega zaparciom. Wiąże też kwasy żółciowe w jelicie grubym przyczyniając się w ten sposób do obniżenia poziomu złego cholesterolu (LDL).

Może też obniżać ciśnienie krwi (ma niską zawartość sodu) i ma dobry wpływ na układ krążenia. Jest także bogaty w potas, kwas foliowy, magnez, miedź, fosfor, żelazo i cynk. Ma też sporo cennych aminokwasów i witamin (m.in. wit. A, wit. z grupy B i wit. C).

Nie zaleca się go jednak osobom, które mają problemy z trzustką, kamicą nerkową i refluksem. Przez to, że ma dosyć wysoki indeks glikemiczny nie jest polecany osobom walczącym z cukrzycą (a także niemowlętom i małym dzieciom).

