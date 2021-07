Paprykarz – kultowa pasta rybna ze Szczecina, która podbiła serca Polaków. Jak ją zrobić w domu?

Paprykarz szczeciński to uniwersalna pasta warzywno-rybna, którą już od lat 60. XX wieku zajadają się kolejne pokolenia Polaków. Mało kto wie, że przepis był wynikiem pomysłu na wykorzystanie odpadów po wykrawaniu kostki rybnej z zamrożonych bloków rybnych. Został opracowany przez pracowników laboratorium PPDiUR Gryf ze Szczecina, gdzie produkowany był od 1967 roku. Chociaż dzisiaj fabryka ta nie produkuje już paprykarzu szczecińskiego, pod taką nazwą sprzedaje go wiele firm. Produkt eksportowany jest do wielu krajów, a w 2010 roku został wpisany na oficjalną polską listę produktów tradycyjnych.

Co znajduje się w paprykarzu?

Pierwotnie paprykarz miał zawierać 50 proc. mięsa rybnego różnych gatunków, pulpę pomidorową, ostrą afrykańską papryczkę pima, warzywa i przyprawy. Na przestrzeni czasów pojawiło się jednak wiele jego alternatywnych wersji. W okresie PRL obniżano jego jakość, dodając łuski, fragmenty płetw, ości, głowy i kręgosłupy rybie. Istniała również wersja paprykarza z kaszą pęczak zamiast ryżu. Do dziś cieszy się on popularnością w kraju jako uniwersalna pasta do smarowania chleba.

Przepis na domowy paprykarz

Jeśli chcesz przygotować domową wersję paprykarza szczecińskiego, wypróbuj poniższy przepis.

Składniki:

1 szklanka ryżu

½ szklanki oleju

2 wędzone makrele

koncentrat pomidorowy

2 duże cebule

1 łyżeczka pieprzu

2 łyżki soli

2 łyżeczki wędzonej papryki

1 łyżeczka słodkiej papryki

½ łyżeczki papryczki chili

Sposób przygotowania:

Ugotuj szklankę ryżu w 2 szklankach wody. Rybę zmiel lub pokrój na bardzo drobne kawałki. Cebulę drobno posiekaj i usmaż na oleju. Wymieszaj składniki w dużej misce. Dodaj przyprawy. Posmaruj pastę na kanapki. Przechowuj w lodówce do 5 dni.

