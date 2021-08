Tarta z borówkami poleca się na weekendowy deser. Sprawdź przepis

Polacy kochają tarty. Pieczemy je na święta, niedzielne spotkania z rodziną, a także zupełnie bez okazji – jako smaczny deser w zwykły dzień. Prostata przygotowania i możliwość użycia uniwersalnych składników, takich jak sezonowe owoce sprawiają, że miłośników kruchych tart wciąż przybywa. Jeśli jeszcze nie próbowaliście zrobić tarty z borówkami amerykańskimi, macie ku temu najlepszą okazję latem – kiedy trwa sezon na te owoce.

Przepis na tartę z borówkami

Składniki:

Ciasto:

200 g mąki,

1/2 kostki masła,

1 jajko,

2,5 łyżki cukru pudru,

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa śmietanowa:

250 ml śmietanki 30%,

250 ml serka mascarpone,

3 łyżki cukru pudru,

3/4 szklanki mleka,

4 łyżeczki żelatyny

Dodatkowo: 3 szklanki borówek amerykańskich do dekoracji.

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Wszystkie składniki na ciasto przekładamy na stolnicę. Zagniatamy ciasto, formując z niego kulkę. Ciasto schładzamy ok. 20 minut. Po tym czasie wykładamy je na formę do tarty o średnicy ok. 26 cm. Spód nakłuwamy widelcem i zapiekamy przez około 25 minut.

2. Teraz czas zrobić masę śmietanową. Żelatynę rozpuszczamy w gorącym mleku, a następnie studzimy. Schłodzoną śmietankę ubijamy. Do ubitej dokładamy serek, a następnie cukier puder. Na koniec wlewamy żelatynę. Mieszamy dokładnie całość i wylewamy na przestudzony spód tarty.

3. Najprzyjemniejszą częścią przepisu jest dekorowanie ciasta owocami. Umyte i wysuszone wcześniej borówki układamy na wierzchu tarty, aby przykryć całą powierzchnię masy śmietanowej. Na koniec posypujemy lekko cukrem pudrem.

Borówki amerykańskie – wartości odżywcze

Borówki amerykańskie to jedne z najzdrowszych owoców. Dzięki wysokim wartościom odżywczym doskonale odżywiają nasz organizm oraz pomagają w naturalny sposób uzupełniać niedobory mikro i makroelementów. Jedna szklanka borówek amerykańskich dostarcza do naszego organizmu niewiele ponad 50 kcal.

Te zdrowe owoce powinny jak najczęściej gościć w naszej diecie, jednak musimy pamiętać, że o ich działaniu prozdrowotnym decyduje jakość. Z tego względu najlepiej wybierać owoce z certyfikowanych upraw; możemy też samodzielnie zająć się uprawą borówki w ogrodzie lub w doniczkach.

