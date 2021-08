Ulubiona sałatka roślinożerców. Do zrobienia w 5 minut – szybki przepis na zdrowe danie

Przepis na sałatkę z tofu jest na tyle elastyczny, że właściwie możemy do niego wybrać różne kombinacje składników. Danie to ogranicza się przede wszystkim do użycia ulubionych warzyw i sałat oraz tofu (pełnego wapnia, manganu, selenu, fosforu, a także magnezu, żelaza i cynku).

Zwykłe tofu bez żadnych dodatków prawie w ogóle nie ma żadnego smaku, dlatego największą popularnością w naszym kraju cieszy się tofu wędzone, które ma nieco bardziej wyrazisty aromat. 100 g zawiera nie więcej niż 70 kcal, a dzięki wysokiej zawartości białka produkt ten uznawany jest za jeden z najpopularniejszych zamienników mięsa. Szybko też syci, dlatego nadaje się na idealny dodatek do różnych roślinnych sałatek.

Szybki przepis na zdrową sałatkę z tofu

Składniki:

sałata rzymska, ruccola, świeże liście szpinaku lub dowolny mix sałat

1 pomidor pokrojony w drobną kostkę i kilka sztuk pomidorków koktajlowych przekrojonych na pół

wędzone tofu pokrojone w kostkę

1 ząbek czosnku

odrobina oleju do smażenia (może być olej kokosowy lub dowolny stosowany przez nas tłuszcz roślinny)

szczypta papryki wędzonej do smaku

garść pestek dyni (lub dowolnych orzechów, nasion słonecznika itp.)

dressing z odrobiny wegańskiego majonezu lub łyżki greckiego jogurtu doprawionego ulubionymi przyprawami, solą i pieprzem (można pominąć)

natka pietruszki do posypania na wierzch

Zaczynamy od pokrojenia wybranych składników sałatki w drobną kostkę. Jeśli używamy sałaty rzymskiej lub lodowej, to warto porwać ich liście na mniejsze kawałki lub je pokroić. To samo robimy z pomidorami i czosnkiem (można go zmiażdżyć w prasce).

Jeśli chodzi o tofu, to możemy użyć wędzonej wersji tego produktu i poprzestać jedynie na pokrojeniu jej w drobną kostkę. Można też je podsmażyć i zrobić tofu na ciepło, dzięki czemu nabierze dodatkowego aromatu i wyrazistości (zwłaszcza po dodaniu ulubionych przypraw).

Można je smażyć zarówno bez tłuszczu (o ile posiadamy odpowiednią patelnię) lub na odrobinie dowolnego oleju roślinnego. Potem dodajemy pestki dyni, by sałatka nabrała lekkiej chrupkości i drobno posiekany czosnek dla zaostrzenia smaku.

W osobnym naczyniu wykładamy pokrojone warzywa, które posypujemy podsmażonym tofu z dodatkami.

Na koniec polewamy wszystko dressingiem – do jego przygotowania można użyć zarówno odrobinę wegańskiego majonezu, jak i zwykły, gęsty jogurt doprawiony przyprawami, solą i pieprzem (w wersji wegetariańskiej).

Wierzch potrawy można dodatkowo oblać niewielką ilością aromatycznej oliwy i posypać pokrojoną natką pietruszki. Smacznego!

