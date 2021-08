Kremowa zupa z cukinii – przepis na zdrowy obiad

Zupa z cukinii najczęściej przygotowywana jest sezonowo – późnym latem, gdy popularnego „kabaczka” jest pod dostatkiem. Dzięki temu, że jest niezwykle prosta i szybka w przygotowaniu, może być pomysłem na letni obiad lub kolację. Dla osób, które kochają zupy kremy będzie propozycją idealną. Jest niskokaloryczna, nawadniająca, a zarazem sycąca.

Przepis na zupę z cukinii

Składniki

700 g cukinii (ok. 3 małe sztuki)

0,75 szklanki bulionu

1,5 szklanki wody

1 łyżka masła

2 łyżki oliwy z oliwek

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

Sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Drobno posiekaj cebulę i czosnek. W dużym rondlu rozpuść masło w oliwie z oliwek. Dodaj cebulę i czosnek, dopraw solą i pieprzem. Smaż na umiarkowanie małym ogniu, często mieszając, ok. 7-8 minut. Dodaj cukinię i dalej podsmażaj, aż zmięknie, około 10 minut. Dodaj bulion i 1,5 szklanki wody i zagotuj. Gotuj wszystko około 10 minut.

Przestudzoną zupę zmiksuj w blenderze na gładko. Dopraw jeszcze solą i pieprzem, jeśli potrzeba. Podawaj w małych miseczkach.

Cukinia – właściwości odżywcze

Cukinia jest jednym z najczęściej uprawianych w naszym kraju warzyw. Zawiera ona mnóstwo witamin: witaminę A, niektóre witaminy z grupy B (B1. B2, B3 oraz B6, B9), a także witaminy C, E i K. W 100 g cukinii znajduje się 0.1 g tłuszczów, 1 g błonnika, 1.2 g białka, a także 3.1 g węglowodanów. Jest warzywem niskokalorycznym i ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 15. Co więcej, cukinia wspomaga przemianę materii i zapobiega zatrzymywaniu się wody w organizmie. Ponieważ nie podnosi poziomu glukozy we krwi, zalecana jest zaleca się osobom chorującym na cukrzycę.

