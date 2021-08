Konfitura z czerwonej cebuli na przeziębienie i odporność. Jak ją zrobić?

Konfitura z czerwonej cebuli ponownie zyskała popularność, dzięki przepisom udostępnianym w internecie. Nie dość, że jest smaczna, to jeszcze zawiera wiele witamin i substancji odżywczych, które wzmacniają pracę układu immunologicznego. Warto ją przygotować przed jesienią, by wspomóc odporność i zmniejszyć ryzyko zachorowania na infekcje wirusowe i bakteryjne.

Jak ją przygotować i co warto wiedzieć o właściwościach leczniczych czerwonej cebuli?

Wartości odżywcze czerwonej cebuli

Czerwona cebula to warzywo, które zawiera dużo mikroelementów i witamin. Dzięki temu od dawna wykorzystuje się ją, by wspomóc odporność i zwalczyć różnego rodzaju choroby. Znajdują się w niej m.in.:

witaminy z grupy B

witaminę C



witaminę E

potas

siarkę

magnez



cynk

żelazo

miedź

Właściwości lecznicze

Czerwona cebula to naturalny środek na wzmocnienie odporności. Syrop z cebuli wykorzystywany jest jako lek na kaszel, katar, przeziębienie. Wspomaga leczenie infekcji układu oddechowego i zapobiega namnażaniu się bakterii. Jest w pełni naturlany, dlatego można podawać go dzieciom, mogą go także stosować kobiety w ciąży.

Oprócz tego cebulę wykorzystuje się do wspomagania odporności. Zaleca się spożywać ją w okresie jesienno-zimowym, by wspomóc układ immunologiczny. Dzięki mocniejszej barierze ochronnej, komórki będą mniej podatne na uszkodzenia czy mikrourazy.

Plastry cebuli można także przykładać na użądlenia i ukąszenia, by złagodzić odczyn zapalny i zapobiec wystąpieniu reakcji alergicznej. Cebula pomaga także zmniejszyć dolegliwości bólowe i ewentualny świąd.

Jak wykorzystać warzywo?

Czerwoną cebulę można stosować do mięs, by podkreślić smak potraw. Oprócz tego świetnie sprawdza się do burgerów, kotletów mielonych, grillowania, sałatek.

Nie każdy jednak wie, że z czerwonej cebuli można również przygotować zupę-krem czy konfiturę. Ta druga może stanowić ciekawe urozmaicenie do kolacji. Dodatkowo zawiera dużo witamin i przeciwutleniaczy, więc jest bardzo zdrowa.

Przepis na konfiturę

Konfiturę z czerwonej cebuli przygotowuj się w prosty sposób.

Składniki:

400 g czerwonej cebuli

400 g cukru

4 łyżki octu winnego

Przygotowanie:

Cebulę obrać z zewnętrznych warstw. Nie należy obierać jej zbyt mocno, bo zewnętrzne pióra cebuli są bardzo bogate w polifenole i przeciwutleniacze Obraną i pokrojoną w plastry cebulę należy zasypać cukrem, a następnie zagotować. Można ją odrobinę podlać wodą, by nie przywierała do dna garnka Do cebuli dodajemy ocet winny Gotujemy przez kilkanaście minut na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając Gdy konfitura będzie gęsta, zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze kilka minut Zestawiamy z ognia i przekładamy do wyparzonych słoików Jeśli chcemy konfiturę zostawić na zimę, pasteryzujemy słoiki

Przepis na konfiturę z winem

Konfiturę z czerwonej cebuli można przyrządzić również z czerwonym winem i dodatkiem miodu. Taka konfitura będzie dużo słodsza i bardziej aromatyczna. Dodatek miodu sprawia, że jeszcze mocniej wzmacnia układ immunologiczny i wspiera odporność przed działaniem wirusów i bakterii.

Składniki:

400 g czerwonej cebuli

400 g cukru

100 ml czerwonego wina

2 łyżki miodu

4 łyżki octu balsamicznego

Przygotowanie:

Cebulę obieramy, kroimy w plastry i wrzucamy do garnka Zasypujemy ją cukrem i zalewamy czerwonym winem oraz octem balsamicznym Całość gotujemy na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając Gdy konfitura zgęstnieje, wyłączamy ogień i zostawiamy ją w garnku na kilka minut Następnie przekładamy do wyparzonych słoików i odwracamy je do góry dnem Możemy je zawekować, by cieszyć się tym smakiem jesienią i zimą

Czytaj też:

Czarna porzeczka jednym z najzdrowszych owoców. Ma więcej witaminy C niż cytryna