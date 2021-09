Jak zrobić skrzydełka z... kalafiora? Zdrowy przepis do zrobienia w mniej niż 2 minuty!

Jak raz spróbujesz, to już więcej nie będziesz sięgać po tradycyjną wersję skrzydełek. Zdrowa alternatywa, która nie wymaga dodawania ani grama mięsa, niemal rozpływa się w ustach, a jej przygotowanie jest banalnie proste i szybkie – w 2 minuty zdążysz zrobić wszystko, co trzeba do upieczenia wyśmienitej przekąski z kalafiora.

Odlotowe „skrzydełka” bez mięsa, czyli nowy sposób na oryginalne danie z kalafiora

Kalafior użyty w zastępstwie zwykłego kurczaka ma o niebo więcej zalet – reguluje poziom ciśnienia krwi i cholesterolu, działa przeciwnowotworowo, ma sporo wspomagającej odporność witaminy C, dzięki zawartemu w nim błonnikowi usprawnia metabolizm i sprzyja dbaniu o szczupłą sylwetkę.

Jest też dobrym źródłem witaminy K, kwasu foliowego, a zwłaszcza choliny, która odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu, dlatego powinny się nim zajadać zarówno przyszłe matki, jak i dorastająca młodzież.

Warto jednak pamiętać o tym, by zawsze spożywać go w połączeniu z kminkiem, koprem, czosnkiem lub imbirem, by nieco złagodzić jego właściwości gazotwórcze.

Prosty przepis na bezmięsne „skrzydełka” z kalafiora

Składniki:

1 główka kalafiora

¾ szklanki mąki

¾ szklanki mleka roślinnego

1 łyżeczka mielonej papryki

2 łyżeczki granulowanego czosnku

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

¼ szklanki ulubionego sosu (np. barbecue, ale można pominąć ten element)

2 łyżki oleju kokosowego lub dowolnego oleju roślinnego

1 łyżka miodu

Zaczynamy od rozgrzania piekarnika do temperatury około 230 stopni Celsjusza.

Myjemy dokładnie kalafior i kroimy go na drobne części (w różyczki).

W osobnym naczyniu mieszamy mąkę i wszystkie sypie składniki, a potem mieszamy je z mlekiem roślinnym.

Zanurzamy różyczki kalafiora w cieście w taki sposób, by pokryć nim warzywo ze wszystkich stron.

Wkładamy obtoczone panierką kalafiory do piekarnika wyłożonego papierem do pieczenia i pieczemy przez około 20 minut (warto dopilnować, by przewracać je z obu stron, by równomiernie się przypiekły).

W oddzielnej miseczce łączymy ulubiony sos, olej i odrobinę miodu, a następnie smarujemy nimi podpieczone skrzydełka i wkładamy je na kolejne 20 minut do piekarnika. Smacznego!

