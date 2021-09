Zupa dyniowa to gastronomiczny symbol polskiej jesieni. Jak ją przygotować?

Dynie kojarzą się głównie z Halloween, ale zdecydowanie powinniśmy sięgać po nie częściej. Z powodzeniem mogą być bowiem składnikiem każdej zdrowej diety. Są one bogate w witaminy i minerały oraz niskokaloryczne i nawadniające. Kiedy przychodzi jesień, nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotowanie aromatycznej zupy dyniowej. Gwarantujemy, że to danie zrobi z powodzeniem nawet amator!

Zupa dyniowa – przepis

Zupa dyniowa – przepis

Składniki 500 g dyni

300 ml bulionu warzywnego

1 duża cebula

1 ząbek czosnku

2 łyżki oleju roślinnego

2 marchewki

natka pietruszki

kurkuma w proszku

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Przygotuj warzywaUmyj warzywa. Dynię obierz i pokrój na małe kostki pozbywając się pestek. Marchewkę obierz i pokój na małe kostki. Cebulę posiekaj na małe paski. Ząbek czosnku przeciśnij przez praskę. Natkę pietruszki umyj i posiekaj. Podsmaż wybrane składnikiDo garnka wlej olej, a gdy będzie gorący podsmaż na nim cebulę. Następnie wsyp kawałki marchewki i czosnek. Podsmażaj przez ok. 5 minut. Zagotuj wszystkoDo garnka dodaj bulion warzywny i dynię. Doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. 10 minut na małym ogniu pod przykryciem. Przypraw zupęDo garnka dodaj sól, pieprz, a także kurkumę w proszku. Jeśli lubisz, możesz także dodać ostrą i słodką paprykę oraz imbir. Zblenduj i udekorujZblenduj zupę na gładko i udekoruj pietruszką.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia to bogate źródło wapnia, fosforu, magnezu, potasu, cynku. W 100 g surowej dyni znajdziemy około 26 kalorii, 1 g białka, 6,5 g węglowodanów oraz niewielką ilość tłuszczu i błonnika. Jest także doskonałym źródłem beta-karotenu – karotenoidu, który wykazuje mnóstwo działań prozdrowotnych.

W dyni znajdują się też często niedoceniane pestki, które wspomagają działanie układu pokarmowego, zapobiegają rozwojowi miażdżycy i cukrzycy, a także – co szczególnie ważne jesienią – wzmacniają odporność.

