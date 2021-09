Ciasto z... mięsem – najlepszy prezent na Dzień Chłopaka! Jak je zrobić?

Przez żołądek najłatwiej dostać się do serca każdego mężczyzny – bez względu na wiek. Z okazji dzisiejszego święta warto wypróbować prosty przepis na to, by zadowolić wszystkich chłopaków – zarówno młodych, jak i nieco starszych.

Apetyt dorastającej młodzieży płci męskiej czasem jest tak spory, że trudno nadążyć za wymyślaniem kolejnych dań, którym mogliby się najeść. Po treningu lub godzinach spędzonych w szkolnych ławkach wielu z nich mogłoby wręcz zjeść przysłowiowego konia z kopytami. 30 września, czyli wDniu Chłopaka, można spróbować stworzyć coś, co będzie wyśmienitym połączeniem deseru i całkiem treściwej potrawy, w której na próżno szukać pustych, słodkich kalorii, a na dodatek świetnie sprawdzi się jako prosty prezent od serca. Wystarczy, że zbędny cukier i lukier zastąpimy po prostu... mięsem, czyli tym, co prawdziwe „tygryski” – i te małe, i te nieco większe – lubią najbardziej. Dzień Chłopaka 2021. Przepis na idealny prezent – tort z mięsem Przepis: Przepis na mięsny tort Jak zrobić pyszne ciasto z mięsem? Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 200 Składniki 2 kg obranych ziemniaków

800 g mielonego mięsa

1 duża cebula

2 łyżki śmietany

50 g masła

sól, pieprz + ulubione przyprawy do smaku Zaczynamy od wymycia i obrania ziemniaków, które gotujemy w osolonej wodzie aż staną się miękkie, a kiedy będą gotowe miażdżymy je na purée z solą, pieprzem i odrobiną masła.

Na rozgrzanej patelni smażymy na oleju mięso mielone i doprawiamy je solą oraz pieprzem, a potem dodajemy pokrojoną w drobne plasterki cebulę.

Wyłożoną papierem do pieczenia tortownicę smarujemy tłuszczem po bokach i na spód wykładamy warstwę ziemniaczanego purée, którą przekładamy warstwą mięsa mielonego i znów pokrywamy je ziemniaczaną masą.

Wierzch nakłuwamy z kilku stron widelcem lub nożem i smarujemy 2 łyżkami śmietany, a następnie wkładamy na 50 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury około 190 stopni Celsjusza.

Kawałek mięsnego tortu wykładamy po ostudzeniu na talerz i z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Chłopaka 2021 podajemy naszym bliskim. Smacznego! Czytaj też:

