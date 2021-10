To ostatni dzwonek na te owoce. Możesz je mieć zupełnie za darmo!

Bez czarny (Sambucus nigra L.) albo inaczej dziki bez czarny to roślina znana ze swoich właściwości leczniczych od dawna. Wiosną zbiera się aromatyczne kwiaty, a teraz jest pora na owoce. Te czarne, niewielkie kulki zebrane w dużych baldachach to prawdziwy skarb, do tego dostępny zupełnie za darmo.

Jak zbierać owoce czarnego bzu

Powinieneś bez trudu znaleźć te rośliny, jednak ważne, aby owoce na przetwory zbierać w miejscach oddalonych od ruchliwych dróg. Zaopatrz się w duży, przewiewny kosz, dla ułatwienia możesz zabrać nożyczki lub niewielki sekator. Zrywaj całe baldachy razem z owocami. W domu oddzielisz owoce od gałązek.

Nie jedz czarnego bzu na surowo

Owoców czarnego bzu nie wolno jeść na surowo, bo mogą wywołać biegunki i intensywne dolegliwości gastryczne. Wszystkie części tej zawierają w różnej ilości trujący cyjanogenny glikozyd sambunigrynę, jednak po obróbce termicznej owoce są całkowicie bezpieczne.

Co zrobić z owoców czarnego bzu

Z owoców czarnego bzu można przyrządzić domowy sok, który jest nie tylko smaczny, ale przede wszystkim wzmacnia odporność i wspomaga leczenie infekcji. Owoce można przerobić także na dżem czy galaretkę.

Właściwości przetworów z owoców czarnego bzu

działają moczopędnie i napotnie

przeczyszczają

działają przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie

stymulują układ odpornościowy

działają przeciwwirusowo

odtruwają organizm z toksyn



Przepis: Sok z owoców czarnego bzu Domowy sok z owoców czarnego bzu pomoże walczyć z jesienno-zimowymi infekcjami. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 150 w każdej porcji Składniki 2 kilogramy owoców czarnego bzu

750 gram cukru

sok z jednej cytryny Sposób przygotowania Przygotuj owoce bzu czarnegoUmyj zebrane baldachy bzu. Dojrzałe (czarne) owoce poodrywaj od gałązek i odmierz 2 kg. Aby ułatwić sobie zadanie, możesz je ściągać z gałązek używając widelca. Wykorzystaj sokownikJeśli masz w domu sokownik, wsyp owoce, cukier i gotuj, aż puszczą sok. Tradycyjna metoda robienia sokuJeśli nie masz sokownika, wsyp owoce do garnka i zasyp cukrem. Odczekaj aż zaczną puszczać sok i zagotuj na małym ogniu. Jeśli owoce powoli puszczają sok, możesz dodać odrobinę wody. Dodaj sok z cytrynyZlej sok z sokownika lub odcedź sok, który powstał w wyniku gotowania owoców z cukrem. Dodaj sok z cytryny. Zapasteryzuj słoikiGorący sok wlewaj do czystych słoików lub butelek. Zakręć i pasteryzuj około 15 minut. Tak przygotowane soki przetrwają całą zimę. Wykorzystaj owoce pozostałe z sokuOwoce, które zostaną, możesz wykorzystać. Sprawdzą się jako zdrowy dodatek do dżemu jabłkowego. Można też zrobić dżem z samych owoców bzu, warto jednak dodać do niego jakiś wyrazisty składnik, coś kwaśnego lub przyprawę, która nada charakteru nieco mdłym owocom. Może to być laska cynamonu.

