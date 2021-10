Przepis na rozgrzewającą zupę z dyni. Ten dodatek cię zaskoczy

Dynia króluje jesienią w warzywniakach i na stołach. Jest tania i bardzo zdrowa. Dynia jest niskokaloryczna i zawiera wiele cennych dla zdrowia witamin i mikroelementów. Jej smak doskonale podkreśli masło orzechowe, które zawiera zdrowe tłuszcze, jest źródłem żelaza, manganu, potasu czy witamin z grupy B. W towarzystwie dyni można go wykorzystać na wiele sposobów, sprawdzi się w zapiekance, koktajlach z puree dyniowego, ale my proponujemy zrobić kremową zupę z dyni z dodatkiem masła orzechowego.

Dlaczego warto jeść zupy

Zupy warzywne powinny być stałym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. Są lekkostrawne i sycące, a jeśli dodasz do nich przyprawy takie jak chilli, imbir, pieprz, dodasz czosnek czy cebulę, dodatkowo rozgrzeją organizm i wzmocnią odporność. Ich jedzenie w okresie jesieni i zimy pomaga uniknąć przeziębień i infekcji. Zupy to doskonały sposób na dostarczenie organizmowi porcji warzyw. Jednocześnie tego typu zupy są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Sam bulion do zupy warto przygotować wcześniej w większej ilości i zamrozić w porcjach. Bulion z kostki wykorzystuj w ostateczności.

Przepis: Dyniowa zupa z masłem orzechowym Rozgrzewająca i sycąca zupa na jesienne dni. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg dyni

litr bulionu warzywnego

3 łyżki masła orzechowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

łyżeczka startego, świeżego imbiru

4 łyżki oleju

łyżeczka curry, sól, pieprz, chilli

garść prażonych pestek dyni Sposób przygotowania Przygotuj dynięDynię pokrój na kawałki (dość grube plastry) i piecz w rozgrzanym do 180 st. Celsjusza piekarniku przez pół godziny. Ugotuj zupęNa dnie garnka rozgrzej olej. Posiekaj czosnek, cebulę, weź starty imbir i curry i wrzuć wszystko do garnka i smaż chwilę. Dodaj upieczoną dynię, po kilku minutach zalej wszystko bulionem i gotuj kilka minut. Przypraw i zmiksuj zupęZdejmij zupę z kuchenki. Dodaj masło orzechowe i resztę przypraw. Zmiksuj na gładko. Podaj zupęPrzelej gorącą zupę do misek. Posyp prażonymi pestkami dyni. Inne pomysły na zupęZe smakiem zupy możesz eksperymentować. Spróbuj dodać do niej mleka kokosowego. Jeśli lubisz ostre potrawy, przesmaż na oleju pokrojoną papryczkę chilli i udekoruj nią gotową zupę. Możesz ja także posypać świeżą kolendrą.

