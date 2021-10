Sezon na owoce głogu. Narwij i zrób leczniczą nalewkę

Głóg to ciernisty krzew lub niewielkie drzewo. Wiosną zielarze zbierają jego kwiaty, a jesień to czas na niewielkie, ale pełne cennych składników owoce. Większość gatunków głogu nadaje się do jedzenia, owoce są wykorzystywane jako susz, ale sprawdzą się też w przetworach. Surowe mają lekko mączysty smak, stąd w niektórych rejonach Polski nazywa się je babi mąką. Owoce głogu to bomba witamin i cennych dla zdrowia składników.

Jakie działanie mają owoce głogu

Wyciągi z owoców głogu znajdują się w popularnych suplementach wzmacniających serce, które można kupić w aptekach. Nie bez powodu. Głóg wspiera zdrowie serca i układu krążenia, pomaga też budować odporność, działa moczopędnie, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Z owoców można przyrządzić leczniczą nalewkę. Sprawdzi się ona w profilaktyce i leczeniu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, demencji starczej. Ukoi nerwy i pomoże zredukować napady migreny.

Jak dawkować lecznicze nalewki

Stosując nalewki, trzeba pamiętać, że są to jednocześnie wysokoprocentowe napoje alkoholowe. Nie wolno więc dawać ich dzieciom i młodzieży, oraz osobom, które z różnych powodów nie mogą spożywać alkoholu. Przyjmuje się, że aby nalewka nie zadziałała upajająco na organizm, a rzeczywiście była lekiem, nie należy jej przyjmować więcej, niż 25 gramów dziennie. Nigdy nie łącz alkoholu z lekami, a jeśli chorujesz na serce lub inne poważne dolegliwości, skonsultuj z lekarzem możliwość przyjmowania preparatów na bazie głogu.

Przepis: Nalewka z głogu Wzmacniające serce i odporność nalewka z głogu i miodu. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kg owoców głogu

0,5 l spirytusu

0,5 litra wódki

250 ml miodu (może być wielokwiatowy)

szklanka wody

sok z jednej cytryny

opcjonalnie: kilka goździków, laska cynamonu Sposób przygotowania Przygotuj owoce głoguOwoce głogu najlepiej zebrać po pierwszym przymrozku. Można też je przemrozić w zamrażarce przez około dobę. Stracą wówczas goryczkę. Umyte owoce głogu możesz ponakłuwać lub lekko rozgnieść. Zalej owoce alkoholemOwoce przesyp do dużego słoja. Zalej spirytusem i wódką. Zakręć słój i odstaw na 2-3 tygodnie. Możesz co jakiś czas potrząsać słojem. Dodaj resztę składnikówMiód rozpuść w ciepłej wodzie, dodaj sok z cytryny i ewentualnie korzenne przyprawy (goździki i cynamon). Dolej wszystko do owoców i alkoholu, zamieszaj i odstaw na kolejne 2-3 tygodnie. Zlej nalewkęOdcedź nalewkę i odstaw na trzy miesiące. Po tym czasie nabierze właściwego smaku. Aby uzyskać klarowną nalewkę, można ją przecedzić, używając filtra do kawy.

